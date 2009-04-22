تساوی پرگل تیم های لیورپول و آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول برای بالابردن بخت قهرمانی خود نیاز به پیروزی مقابل آرسنال در ورزشگاه آنفیلد داشت اما در نهایت با کسب یک امتیاز، زمین را ترک کرد.

برای لیورپول در این دیدار فرناندو تورس (49 و 72) و یوسی بنیایون (56 و 90) گل زدند. آرشاوین، مهاجم روس تیم فوتبال آرسنال ، هم هرچهار گل آرسنال را در دقایق 36، 67، 70 و 90 به ثمر رساند. تا به حال هیچ بازیکنی در 64 سال گذشته موفق نشده بود چهار گل در زمین لیورپول در رقابت های لیگ به ثمر برساند.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* چلسی - اورتون

* منچستریونایتد - پورتسموث

جدول رده بندی :

1- لیورپول 71 امتیاز

- منچستریونایتد 71 امتیاز (دو بازی کمتر)

3- چلسی 67 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- آرسنال 62 امتیاز

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18- میدلزبرو 31 امتیاز

19- نیوکاسل 30 امیتاز

20- وست بروم 25 امتیاز