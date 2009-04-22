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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۴۳

معاونین جدید سینمایی و تجسمی حوزه هنری منصوب شدند

معاونین جدید سینمایی و تجسمی حوزه هنری منصوب شدند

رئیس حوزه هنری با صدور احکام جداگانه مرتضی گودرزی را به مدیریت مرکز هنرهای تجسمی و محمدحسین نیرومند را به سرپرستی معاونت سینمایی و ریاست سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن بنیانیان در حکم گودرزی علت انتصاب وی را تجربیات، تخصص و توانمندی‌های هنری "دیباج"  در عرصه هنرهای تجسمی اعلام کرده و آورده است: وجود هنرمندانی متعهد و برجسته در این مرکز ایجاب می‌کند جناب عالی در کنار تلاش مستمر برای خلق آثار فاخر در این عرصه، محورهای زیر را مد نظر قرار دهید:

1- هدایت فکری و اندیشه‌ای هنرمندان جوان مرتبط با حوزه هنری در سرتاسر میهن اسلامی، 2- بهره‌گیری از ظرفیت‌ هنری هنرمندان پیشکسوت این عرصه برای احیای نمادهای هنر اسلامی ایرانی در معماری و شهرسازی ایران و 3- توسعه تعامل هنرمندان تجسمی با کشورهای اسلامی و هنرپرور جهان به منظور معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی

بنیانیان همچنین در حکم انتصاب نیرومند ابراز امیدواری کرده تجربیات و اشراف وی بر تحولات سینمایی کشور در سال‌های اخیر زمینه‌ساز بهره‌گیری از تجربیات و دانش هنرمندان پیشکسوت سینمایی متعهد در تربیت، رشد و معرفی نسلی تازه از هنرمندان متعهد شود و از این رهگذر حوزه هنری نقش ارزشمند خود را در تامین پشتوانه محتوایی سینمایی ایران استمرار بخشد.

پیش از این دکتر گودرزی مدیریت پژوهشگاه فرهنگ و هنر حوزه هنری را بر عهده داشت که تا تعیین مسئول برای این پژوهشگاه سرپرستی این مجموعه همچنان بر عهده وی گذاشته شده است.

کد مطلب 865173

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