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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

آیت الله شاهرودی:

احمدی نژاد چهره ننگین صهیونیستها را آشکار کرد

احمدی نژاد چهره ننگین صهیونیستها را آشکار کرد

رئیس قوه قضائیه از موضعگیریهای با عزت و شجاعانه رئیس جمهور در اجلاس بین المللی ژنو قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی پس از سخنرانی دکتر احمدی نژاد ضمن تشکر و قدردانی از سخنان وی گفت: احمدی نژاد ابعاد آشکار و پنهان چهره ننگین صهیونیستها را مشخص کرد و تحلیل آن بسیار جالب بود.

وی تصریح کرد: گفته ها و ارائه تحلیلهای رئیس جمهور برگرفته از اسلام راستین و فرهنگ غنی اسلامی و آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری است و باید گفت: این سخنان است که دنیا را متحول می کند و مردم را بیدار می نماید و بشریت را در کل جهان زنده می کند.

رئیس قوه قضائیه افزود: این سخنان عزت بیشتری برای نظام ما و امتهای اسلامی ایجاد می کند و همین گفتمانها و تجزیه و تحلیلهای بلند اسلامی است که برگرفته از اسلام و امام و رهبری است که دنیا را متحول و مردم را بیدار و وجدانهای انسانها را زنده می کند.

کد مطلب 865197

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