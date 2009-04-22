احمدی نژاد چهره ننگین صهیونیستها را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی پس از سخنرانی دکتر احمدی نژاد ضمن تشکر و قدردانی از سخنان وی گفت: احمدی نژاد ابعاد آشکار و پنهان چهره ننگین صهیونیستها را مشخص کرد و تحلیل آن بسیار جالب بود.

وی تصریح کرد: گفته ها و ارائه تحلیلهای رئیس جمهور برگرفته از اسلام راستین و فرهنگ غنی اسلامی و آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری است و باید گفت: این سخنان است که دنیا را متحول می کند و مردم را بیدار می نماید و بشریت را در کل جهان زنده می کند.

رئیس قوه قضائیه افزود: این سخنان عزت بیشتری برای نظام ما و امتهای اسلامی ایجاد می کند و همین گفتمانها و تجزیه و تحلیلهای بلند اسلامی است که برگرفته از اسلام و امام و رهبری است که دنیا را متحول و مردم را بیدار و وجدانهای انسانها را زنده می کند.