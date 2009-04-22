به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینیپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری قم، به پروژههای عمرانی سطح شهر اشاره کرد و گفت: اجرای پروژههایی همچون میدان بزرگ امام خمینی(ره)، زیرگذر عماریاسر، میدان امینی بیات و ... باعث تشدید ترافیک در سطح شهر قم شده است که امیدواریم با اتمام این پروژهها و اجرای طرح جامع حمل و نقل، مشکل ترافیک شهر قم حل شود.
وی تکمیل پروژههای نیمهتمام را جزء اولویتهای مهم شهرداری قم ذکر کرد و افزود: باتوجه به محدودیت منابع مالی شهرداری قم،اولویت ما اتمام پروژههای در دست اجرا و نیمه تمام است. مگر اینکه منابعی از طریق مسئولان استانداری و ملی در اختیار ما قرار گیرد.
شهردار قم با بیان اینکه تونل عماریاسر جزو تونلهای بزرگ کشور است، تصریح کرد: این پروژه پیشرفت خوبی داشته و تا پایان شهریور ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
عابدینیپور تأکید کرد: تداوم این زیرگذر تا بعد از خیابان معلم نیازمند اعتبارات زیادی است که هنوز این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.
شهردار قم در بخش دیگری از سخنانش در حالی از عدم تکمیل مطالعات پروژه قطارشهری قم خبر داد که در زمان اخذ بودجه برای این پروژه بارها از اتمام کارهای مطالعاتی قطار شهری قم سخن گفته بود.
عابدینی پور با بیان اینکه بودجه 20 میلیارد تومانی جهت انجام کارهای مطالعاتی پروژه است، تصریح کرد: مطالعات این پروژه هنوز تکمیل نشده و مسئولان استانی نیز نظرات مختلفی درخصوص اجرای منوریل، مترو و تراموا دارند که مشاور در حال بررسی نظرات مختلف است.
وی اضافه کرد: البته شهرداری نیز اقداماتی برای عملیات اجرایی قطار شهری قم انجام داده است.
عابدینی پور ضمن اعتراض به تخصیص 20 میلیارد تومان به پروژه قطارشهری قم در سال جاری اظهار داشت: ما دست بردار اعاده بودجه قطار شهری قم نیستیم و امیدواریم با رایزنیها و تلاشهای مسئولان و حمایت نمایندگان قم در مجلس بتوانیم حقوق از دست رفته قم را استیفا نماییم.
شهردار قم در ادامه از ورود 200 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی قم تا پایان سال جاری خبر داد.
وی همچنین به مشکلات شهرداری با سازمانهای تابعه آن اشاره کرد و گفت: شهرداری ماهیانه 250 میلیون تومان به اتوبوسرانی کمک میکند اما طی سال گذشته 450 میلیون تومان مالیات برای اتوبوسرانی در نظر گرفتهاند که اگر این روند ادامه پیدا کند و مشکلات سازمانهای تابعه شهرداری حل نشود اقدام به انحلال این سازمانها خواهیم کرد.
وی همچنین به مطالبات شهرداری قم از دولت اشاره کرد و گفت: عمده مطالبات از دولت، اوراق مشارکت 500 میلیارد تومانی بلوار پیامبر اعظم(ص) بود که با دستور دکتر احمدی نژاد این مشکل حل شد.
وی گفت: اگر درخصوص پروژه قطار شهری، دولت اعتبارات ما را بدهد ما طلب دیگری از دولت نداریم.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم ترافیک سنگین سطح شهر قم را ناشی از اجرای پروژههای عمرانی در سطح شهر دانست و گفت: امیدواریم با اتمام پروژهها و اجرای طرح جامع حمل و نقل، مشکل ترافیک قم حل شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینیپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری قم، به پروژههای عمرانی سطح شهر اشاره کرد و گفت: اجرای پروژههایی همچون میدان بزرگ امام خمینی(ره)، زیرگذر عماریاسر، میدان امینی بیات و ... باعث تشدید ترافیک در سطح شهر قم شده است که امیدواریم با اتمام این پروژهها و اجرای طرح جامع حمل و نقل، مشکل ترافیک شهر قم حل شود.
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