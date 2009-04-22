به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینی‌پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری قم، به ‏پروژه‌های عمرانی سطح شهر اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه‌هایی همچون میدان بزرگ امام خمینی‌(ره)،‌ زیرگذر عماریاسر،‌ میدان امینی ‏بیات و ... باعث تشدید ترافیک در سطح شهر قم شده است که امیدواریم با اتمام این پروژه‌ها و اجرای طرح جامع حمل و نقل، مشکل ‏ترافیک شهر قم حل شود. ‏



وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را جزء اولویت‌های مهم شهرداری قم ذکر کرد و افزود: باتوجه به محدودیت منابع مالی شهرداری قم،‏اولویت ما اتمام پروژه‌های در دست اجرا و نیمه تمام است. مگر اینکه منابعی از طریق مسئولان استانداری و ملی در اختیار ما قرار گیرد. ‏



شهردار قم با بیان اینکه تونل عماریاسر جزو تونل‌های بزرگ کشور است،‌ تصریح کرد: این پروژه پیشرفت خوبی داشته و تا پایان شهریور ماه به ‏بهره‌برداری خواهد رسید. ‏



عابدینی‌پور تأکید کرد: تداوم این زیرگذر تا بعد از خیابان معلم نیازمند اعتبارات زیادی است که هنوز این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است. ‏



شهردار قم در بخش دیگری از سخنانش در حالی از عدم تکمیل مطالعات پروژه قطارشهری قم خبر داد که در زمان اخذ بودجه برای این ‏پروژه بارها از اتمام کارهای مطالعاتی قطار شهری قم سخن گفته بود. ‏



عابدینی پور با بیان اینکه بودجه 20 میلیارد تومانی جهت انجام کارهای مطالعاتی پروژه است، تصریح کرد: مطالعات این پروژه هنوز تکمیل ‏نشده و مسئولان استانی نیز نظرات مختلفی درخصوص اجرای منوریل، مترو و تراموا دارند که مشاور در حال بررسی نظرات مختلف است. ‏



وی اضافه کرد: البته شهرداری نیز اقداماتی برای عملیات اجرایی قطار شهری قم انجام داده است. ‏



عابدینی پور ضمن اعتراض به تخصیص 20 میلیارد تومان به پروژه قطارشهری قم در سال جاری اظهار داشت: ما دست بردار اعاده بودجه ‏قطار شهری قم نیستیم و امیدواریم با رایزنی‌ها و تلاش‌های مسئولان و حمایت نمایندگان قم در مجلس بتوانیم حقوق از ‏دست رفته قم را استیفا نماییم. ‏



شهردار قم در ادامه از ورود 200 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی قم تا پایان سال جاری خبر داد. ‏



وی همچنین به مشکلات شهرداری با سازمان‌های تابعه آن اشاره کرد و گفت: شهرداری ماهیانه 250 میلیون تومان به اتوبوسرانی کمک ‏می‌کند اما طی سال گذشته 450 میلیون تومان مالیات برای اتوبوسرانی در نظر گرفته‌اند که اگر این روند ادامه پیدا کند و مشکلات ‏سازمان‌های تابعه شهرداری حل نشود اقدام به انحلال این سازمان‌ها خواهیم کرد. ‏



وی همچنین به مطالبات شهرداری قم از دولت اشاره کرد و گفت: عمده مطالبات‌ از دولت، اوراق مشارکت 500 میلیارد تومانی بلوار پیامبر ‏اعظم(ص) بود که با دستور دکتر احمدی نژاد این مشکل حل شد. ‏



وی گفت: اگر درخصوص پروژه قطار شهری، دولت اعتبارات ما را بدهد ما طلب دیگری از دولت نداریم.‏