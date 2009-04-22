تغییر تقویم آزمون؛ بلای جان دستیاری/ تغییر چندباره زمان اعلام نتایج

به گزارش خبرنگار مهر، ماراتن نفس گیر آخرین آزمون دستیاری از 5 آبان ماه 1387 آغاز شد و سرانجام در نیمه شب اول اردیبهشت به پایان رسید.

تغییر دائم تقویم آزمون بلای جان دستیاری

اعلام زمان های متعدد برای آغاز ثبت نام، تمدیدهای چند باره برای ثبت نام، اعلام چندین باره زمان اعلام نتایج و گمانه زنی در مورد اعلام نتایج پروسه ای است که تقریباً به روال عادی آزمون دستیاری بدل شده است.

تنش و التهاب جامعه پزشکی که در انتظار زمان ثبت نام، آزمون و اعلام نتایج هستند، به نتایجی می انجامد که گاه آرزو می کند کاش امتحان نمی دادند.

در دوره سی و ششم زمان ثبت نام در مرحله اول ثبت نام از 5 آبان تا 6 آذر اعلام می شود. پس از آن اعلام می شود زمان ثبت نام تمدید نمی شود. در تاریخ 7 آذر مدت ثبت نام تنها چند روز تمدید می شود. تا اینجای کار روال طبیعی است و هر آزمون پر داوطلبی در روزهای پایانی با تجمع ثبت نام کنندگان مواجه می شود و دست اندارکاران آزمون ترجیح می دهند زمان را تمدید کنند.

در 8 دی ماه سال 87 اعلام شد که داوطلبان دستیاری فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند.

روز امتحان تنها برگ ثابت تقویم آزمون دستیاری

تنها تاریخی که هیچگاه تغییر نمی کند روز امتحان است که سرنوشت 17 هزار داوطلب آزمون دستیاری که دوره ای چهار ساله برای آموزش رشته های تخصصی بالینی پزشکی است را مشخص می کند. آزمون در روز اول اسفند ماه در با رقابت بیش از 17 هزار داوطلب در 32 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار می شود.

مهلت انتخاب رشته از 10 اسفند آغاز می شود و پس از آن مهلت انتخاب رشته هم به مدت دو روز تمدید می شود.

اما ماراتن واقعی از زمانی آغاز شد که در دفترچه آزمون برنامه زمان بندی درج شد که بر اساس آن نتایج 15 فروردین ماه به عنوان زمان انتشار نهایی نتایج اعلام شده بود.

تغییر دائم زمان اعلام نتایج

به گزارش مهر، دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی در هفته سوم اسفند اعلام کرد، نتایج فروردین ماه اعلام می شود. پس از آن در اخبار سایر رسانه ها اعلام شد که نتایج در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه منتشر می شود. تلفن های بی انتهای داوطلبان و تماس هایی که با رسانه ها برقرار شد از استرس اعلام نتایج خبر می داد.

داوطلبان معتقد بودند اگر به ما نمی گفتند چه زمانی نتایج را می دهند، اینقدر استرس نداشتیم. اما حالا که می دانیم چه روزی نتایج می آید دائم زمان را متفاوت اعلام می کنند.

نتایج نهایی روز اول اردیبهشت در ساعت 12 نیمه شب منتشر شد و داوطلبان تا ساعات پایانی شب مشغول بازبینی سایت اعلام نتایج بودند.

روزهای تقویم کند بودند و اعلام نتایج آزمون دستیاری هر لحظه بر التهاب و اضطراب گروهی که در میان گروه های اجتماعی از گروه های مرجع محسوب می شوند، تاثیر گذار بود. این در حالی است که روند پذیرش دستیار در دانشگاه های معتبر خارجی به گونه ای است که داوطلب از زمان ورود به پروسه ثبت نام تا زمان اعلام نتایج، کمترین ارتباط را با بدنه اجرایی آزمون دارند و تنها از طریق پست و پست الکترونیکی با آزمون خود در ارتباط است.

شیوه پذیرش دستیار و سهمیه های متعدد در آزمون دستیاری ایران نیز از جمله مسائلی است که موجب شده همواره بخش عمده ای از داوطلبان آزمون دستیاری در استرس و التهاب به سر ببرند. همین مسئله لزوم خلف وعده نکردن در اعلام نتایج را پررنگ تر می کند.