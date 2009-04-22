به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی ظهر چهارشنبه در گردهمایی روحانیون طرح فرهنگی امامزادگان استان قم با اشاره به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی گفت: امروزه دشمنان نظام اسلامی با روی آوردن به تهاجمات فرهنگی میکوشند تا جوانان ما را به انحراف کشانده و با دین مقابله کنند.
وی ادامه داد: دشمن که نتوانست با جنگ نظامی وارد عمل شود با تهدیدات نرم و هجمههای فرهنگی میکوشد تا به اهداف شوم خود نزدیک شود که در این زمینه نیز تاکنون موفق نشده است.
حجت الاسلام ناظمی با اشاره به نقش نهادهای فرهنگی در مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن گفت: باید این نهادها در کشور مستحکمتر از گذشته فعالیت کرده و با توجه به دستورالعملها همچنین سرلوحه قرار دادن منویات رهبری در این راستا گام بردارند.
وی به ظرفیت بقاع متبرکه امامزادگان در این زمینه اشاره کرد و گفت: بقاع امامزادگان ظرفیت بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به قطبهای فرهنگی جامعه است که از این رو اوقاف و امور خیریه این موضوع را در دستور جدی کار خود دارد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: این اداره کل با همکاری حوزه علمیه قم در راستای تبدیل بقاع امامزادگان به قطبهای فرهنگی با اجرای طرح فرهنگی تبلیغی امامزادگان تلاش میکند و از این رو روحانیون را در این اماکن مقدس مستقر میکند.
حجت الاسلام ناظمی گفت: در فاز اول این طرح 10 امامزاده در سطح استان تحت پوشش قرار میگیرند که 50 روحانی با استقرار در این اماکن میکوشند تا مسائل فرهنگی را در سطح استان گسترش دهند.
وی با بیان اینکه اکثر مخاطبان این طرح را جوانان تشکیل میدهند، اظهار داشت: در فازهای بعدی نیز این طرح شامل دیگر امامزادگان سطح استان و امامزداگان بخشهای استان میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: طرح فرهنگی تبلیغی امامزادگان استان قم در بقاع متبرکه و مقدس امامزادگان سید علی(ع)، جمال(ع)، علی ابن جعفر(ع)، احمد ابن قاسم(ع)، سید معصوم(ع)، ابراهیم(ع) منطقه نیروگاه، ابراهیم(ع) گلزار، پنج امامزاده، چهار امامزاده و مسجد جامع اجرا خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم:
طرح فرهنگی تبلیغی در بقاع امامزادگان قم اجرا میشود
