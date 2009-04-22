به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی ظهر چهارشنبه در گردهمایی روحانیون طرح فرهنگی امامزادگان استان قم با ‏اشاره به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی گفت: امروزه دشمنان نظام اسلامی با روی آوردن به تهاجمات فرهنگی می‌کوشند تا جوانان ما را به ‏انحراف کشانده و با دین مقابله کنند.‏



وی ادامه داد: دشمن که نتوانست با جنگ نظامی وارد عمل شود با تهدیدات نرم و هجمه‌های فرهنگی می‌کوشد تا به اهداف شوم خود ‏نزدیک شود که در این زمینه نیز تاکنون موفق نشده است.‏



حجت الاسلام ناظمی با اشاره به نقش‌ نهادهای فرهنگی در مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن گفت: باید این نهادها در کشور ‏مستحکم‌تر از گذشته فعالیت کرده و با توجه به دستورالعمل‌ها همچنین سرلوحه قرار دادن منویات رهبری در این راستا گام بردارند.‏



وی به ظرفیت بقاع متبرکه امامزادگان در این زمینه اشاره کرد و گفت: بقاع امامزادگان ظرفیت بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به قطب‌های ‏فرهنگی جامعه است که از این رو اوقاف و امور خیریه این موضوع را در دستور جدی کار خود دارد.‏



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: این اداره کل با همکاری حوزه علمیه قم در راستای تبدیل بقاع امامزادگان به قطب‌های فرهنگی ‏با اجرای طرح فرهنگی تبلیغی امامزادگان تلاش می‌کند و از این رو روحانیون را در این اماکن مقدس مستقر می‌کند.‏



حجت الاسلام ناظمی گفت: در فاز اول این طرح 10 امامزاده در سطح استان تحت پوشش قرار می‌گیرند که 50 روحانی با استقرار در این ‏اماکن می‌کوشند تا مسائل فرهنگی را در سطح استان گسترش دهند.‏



وی با بیان اینکه اکثر مخاطبان این طرح را جوانان تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: در فازهای بعدی نیز این طرح شامل دیگر امامزادگان سطح ‏استان و امامزداگان بخش‌های استان می‌شود.‏



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: طرح فرهنگی تبلیغی امامزادگان استان قم در بقاع متبرکه و مقدس امامزادگان سید علی(ع)، ‏جمال(ع)، علی ابن جعفر(ع)، احمد ابن قاسم(ع)، سید معصوم(ع)، ابراهیم(ع) منطقه نیروگاه، ابراهیم(ع) گلزار، پنج امامزاده، چهار امامزاده و ‏مسجد جامع اجرا خواهد شد.‏