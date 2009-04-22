سعید سعدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نسخه جدید و 120 دقیقهای این فیلم هماکنون در مرحله صداگذاری مجدد و تبدیل به دالبی سراوند است و اواسط اردیبهشتماه آماده نمایش میشود. "تردید" را فدکفیلم پخش میکند و اکنون در حال مذاکره برای اکران فیلم در خردادماه هستیم.
او با اشاره به پروژه سینمایی "کیفر" به کارگردانی حسن فتحی، گفت: در حال حاضر مشغول جمعبندی مسائل مالی این فیلم هستیم و فکر میکنم پیشتولید فیلم حدود 10 روز دیگر آغاز شود. "کیفر" به کارهای تلویزیونی فتحی شباهتهایی دارد، اما با فیلم قبلی او "پستچی سه بار در نمیزند" کاملا متفاوت است.
بهرام رادان، حامد کمیلی، علیرضا شجاعنوری، مهتاب کرامتی و ... از بازیگران فیلم "تردید" هستند که پارسال در جشنواره فیلم فجر برنده سه جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم شد. "کیفر" این هفته از شورای صدور پروانه ساخت مجوز گرفت و فیلمنامه آن را علیرضا نادری نوشته است.
تهیهکننده فیلم سینمایی "تردید" به کارگردانی واروژ کریم مسیحی از تلاش برای نمایش عمومی این فیلم در خردادماه و اکران سوم بهار خبر داد.
