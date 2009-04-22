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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

واکسن نوعی از سرطان غدد لنفاوی ساخته شد

واکسن نوعی از سرطان غدد لنفاوی ساخته شد

پژهشگران ایتالیایی واکسن نوآورانه جدیدی را برای درمان سرطان غدد لنفاوی "غیر- هاجکین" ساختند که تا پایان سال جاری بر روی بیماران آزمایش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تریسته و دپارتمان سرطان شناسی دانشگاه پیزا واکسنی را تولید کردند که می تواند ارگانیسم را وادار کند که برای مبارزه با سرطان غدد لنفاوی "غیر- هاجکین" از خود پاسخ ایمنی نشان دهد.

آزمایش بالینی این واکسن تا پایان سال جاری میلادی بر روی 12 بیمار مبتلا به این تومور آغاز می شود و سه سال به طول می انجامد.

واکسن درمانی ضد سرطان غدد لنفاوی مستقیما بر روی ژن ویژه ای اثر می گذارد که به جای تولید سلولهای طبیعی، سلولهای سرطانی تولید می کند. به همین علت این واکسن کاملا نوآورانه است.

براساس گزارش خبرگزاری ایتالیا، میزان استفاده از این واکسن با توجه به شرایط هر بیمار و برپایه نوع ایمنوگلوبین حاضر در تومور تعیین می شود.

کد مطلب 865248

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