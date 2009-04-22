حمایت از ایپک شرط رسیدن به مناصب بالا در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، به "جین هارمن" از دموکراتهای سرشناس حاضر در کنگره آمریکا وعده داده شده بود که در صورت حمایت از لابی رژیم اسرائیل به یک پست بالای امنیتی خواهد رسید.

به نوشته این روزنامه، هارمن که نقش زیادی در مسائل اطلاعاتی آمریکا دارد با دو جاسوس صهیونیست روابط بسیار نزدیکی داشته است.

به نوشته این روزنامه، این دوجاسوس صهیونیست با اتهاماتی در آمریکا مواجه شده بودند و به هارمن گفته شد اگر از نفوذ خود برای رفع اتهام از این دو جاسوس استفاده کند به یک پست عالی اطلاعاتی در کنگره آمریکا می رسد.

مسئله دیگری نیز درباره هارمن وجود دارد و آن اینکه وی نقش زیادی در تصویب طرح استراق سمع مورد نظر بوش در سنا داشته است.

به نوشته این روزنامه در سال 2006 میلادی، پلیس فدرال آمریکا ( اف.بی.آی ) تحقیقاتی را درباره روابط هارمن با جاسوسان صهیونیست در دست بررسی داشت، اما این تحقیقات به دستور "آلبرتو گونزالس" وزیر دادگستری آمریکا در دوران ریاست جمهوری بوش متوقف شد و دلیل این مسئله، حمایت هارمن از قانون استراق سمع بوش بود.

بر اساس این گزارش، این دو جاسوس رژیم اسرائیل "استیون روزن" و "کیت ویزمن" نام دارند که متهم هستند در سال 2005 برای بدست آوردن اسناد محرمانه اطلاعاتی آمریکا و انتقال آن به کابینه و روزنامه های صهیونیستی تلاش کرده اند. هرچند در سالهای گذشته رسیدگی به اتهام این دو به دلیل ارتباط آنها با ایپک متوقف شده بود اما قرار است در تابستان سال جاری به پرونده آنها رسیدگی شود و این موضوع مشکلات زیادی را برای هارمن به وجود می آورد.

این در حالی است که هارمن با انتشار بیانیه ای هرگونه ارتباط با لابی رژیم اسرائیل را رد کرده است.

به گزارش مهر، پیش از این نیز مطالبی در باره نفوذ ایپک در میان سیاستمداران امریکایی و عضویت آنها در این لابی منتشر شده بود و حتی در دوران رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری 2008 این کشور شاهد آن بودیم که نامزدهای این رقابتها برای بدست آوردن حمایت صهیونیستها سخنرانیهایی را در این لابی انجام داده و حمایت گسترده خود را از صهیونیستها اعلام می کردند.