پیام نور آذربایجان شرقی از کمبود نیرو و امکانات رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، دکتر مهدی آقاپور صبح چهارشنبه در مراسم معرفی رئیس جدید دانشگاه پیام نور اهر افزود: با این حال این دانشگاه با اتخاذ تدابیر لازم و بهره‌مندی از استادان برتر بالاترین آمار قبولی کارشناسی ارشد و دکترای پیام‌نور را به خود اختصاص می‌دهد.

وی از تحصیل بیش از 65 هزار دانشجو در 33 واحد و مرکز دانشگاهی این استان خبر داد گفت: یکی از سیاستهای آموزشی این استان در راستای تحقق عدالت اجتماعی در بخش آموزش عالی تمرکز زدایی از مراکز استانها و راه اندازی این مراکز در شهرهای محروم و کمتر توسعه یافته استان بوده است.

وی توسعه برنامه های فرهنگی و عقیدتی را در کنار اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی از برنامه های اولویت دار این دانشگاه برشمرد و افزود: اهتمام جدی این دانشگاه به ارتقاء کمی و کیفی در ابعاد مختلف به خصوص بخش فرهنگی است که امید است با برنامه ریزی مدون در تمامی واحدهای این دانشگاه قدمهای موثری برداریم.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی، منطقه ارسباران را منطقه ای با پیشینه تاریخی بسیار درخشان و افرادی تاثیرگذار در تاریخ منطقه عنوان کرد و افزود: متاسفانه پیام نور اهر به رغم استعداد لازم منطقه از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده که امیدواریم با تقویت و توسعه این دانشگاه در شهرستانهای اهر، کلیبر، ورزقان و خاروانا و همیاری و همکاری مسئولین محلی شاهد پیشرفت و توسعه دانشگاه پیام نور در این منطقه باشیم.

آقاپور یکی از برنامه‌های اولویت‌دار این دانشگاه را تلاش در بخش فرهنگی عنوان کرد و افزود: امیدواریم با اجرای برنامه‌های متنوع و بهره‌گیری از متخصصان امر گام‌های جدی در این زمینه برداریم.