آزمون دستیاری و حاشیه بی انتها!/ ضرورت بازگشت اعتماد از دست رفته

به گزارش خبرنگار مهر، "آزمون" ، "کنکور" و "امتحان" کلماتی هستند که جوانان ایرانی در سالهای تحصیل خود با آنها آشنا هستند. کلماتی که بیش از هر چیز استرس شرکت در امتحان را یادآوری می کند.

آغاز آزمون دستیاری در دهه 50

آزمون دوره دستیاری در سالهای دهه 50 شمسی به منظور راهیابی پزشکان عمومی به رشته های تخصصی پزشکی طراحی شد و تحت نظارت شورای آموزش پزشکی تخصصی تاکنون بیش از سی و شش بار برگزار شده است. شورا از زمان تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر این وزارتخانه فعالیت می کند و دبیر آن با حکم مستقیم وزیر بهداشت منصوب شده و کلیه مصوبات نیز با امضای وزیر قابل اجرا است.

سال 82 و کم رنگ شدن اعتماد نسبت به امنیت آزمون دستیاری

این آزمون همچون کنکور در کشور ما تاریخ پر فراز و نشیبی را طی کرده است که اوج آن در سال 82 پس از تایید تخلفات در این آزمون بود. دوره های بعد از سال 82 تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و اکنون این آزمون با توجه به شکل گیری مرکز آزمونها و تدوین آیین نامه برخورد با تخلفات آزمونها تحت نظارت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت و حراست مرکزی برگزار می شود.

تایید تخلف در آزمون دستیاری 82

اتفاق ناخوشایند آزمون دستیاری در سال 82 با اعلام رسمی خرید و فروش سئوالات به اعتماد داوطلبان نسبت به نهاد برگزار کننده آزمون به طور جدی آسیب وارد کرد. با توجه به گزارش مجلس و تاکید بر تخلف در سالهای پیش از آن، داوطلبان تا حدی اعتماد خود را دست داده اند به همین دلیل پس از طرح هر موضوع کوچکی ذهن داوطلبان به جستجوی موردی برای طرح تقلب و تخلف در این آزمون سیر می کند.

شائبه تخلف و تقلب در سالهای 86 و 87

در سال 86 یک سایت اینترنتی ادعا کرد که بخشی از رتبه ها و نمره ها را چند روز پیش از اعلام نتایج اولیه در اختیار داشته و در سال 87 نیز لحظاتی پس از اعلام نتایج و رتبه ها، شائبه در مورد کسب رتبه های بالا از سوی تعداد مشخصی از داوطلبان مطرح شد.

به گزارش مهر، با وجود تاکید وزیر بهداشت بر امنیت آزمون دستیاری معترضان آزمون در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و در این میان چند سایت فعال در دستیاری با انتشار بخش نظرات کاربران سایت و اعلام اسامی جعلی فروشندگان و خریداران سئوالات شایعات را دامن زدند.

تاکید وزارت بهداشت بر سلامت کنکور دستیاری در چهار سال گذشته

وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه ای تخلف در برگزاری آزمون دستیاری سال 87 را تکذیب کرد و یادآور شد در 4 سال گذشته هیچ نوع تخلفی در برگزاری امتحان دستیاری صورت نگرفته و آزمون دستیاری سال جاری نیز در کمال صحت و امنیت برگزار شده است.

توقیف یک سایت خبری مرتبط با آزمون دستیاری در سال 87

در این میان یک سایت خبری مرتبط با آزمون دستیاری به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی توقیف و حکم جلب مسئول این سایت صادر شد. با حضور جمعی از داوطلبان معترض در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و بیان اعتراضات و مستدل نبودن ادعاها پرونده اعتراض به این آزمون بسته شد.

اما نکته ای که همواره ذهن داوطلبان و سایر افراد علاقمند به این حوزه را به مشغول می کند این است که رشته پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم با جان انسانها از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر نوع آزمونی که به ارزیابی دانش یک پزشک منجر می شود باید با بالاترین استانداردها و کمترین حاشیه ها برگزار شود.

در زمان طرح موضوع تقلب در آزمون دستیاری سال 82 برخی از بزرگان پزشکی و پیشکسوتان معتقد بودند به این دلیل که متقلبین صداقت، امانت و درستکاری را لازمه علم پزشکی است را زیر پا گذاشته اند، باید مدرک پزشکی عمومی آنها نیز باطل شود.

توجه به سلامت انسان ها و قداست رشته پزشکی و سوگند نامه ای که در زمان اخذ مدرک طبابت قرائت می شود تنها نشانه های پزشک شدن نیست بلکه پیمانی است که یک فرد برای نجات جان انسان دیگری با خدای خود می بندد و موظف است در هر زمانی آن را رعایت کند.

آزمونی که 6 ماه پیش کار خود را آغاز کرد و روز گذشته اول اردیبهشت با اعلام نتایج به پایان رسید تنها بخش کوچکی برای اثبات این صداقت است که باید هم از سوی داوطلبان و هم از سوی برگزار کنندگان مورد توجه قرار گیرد.