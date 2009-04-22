صعود تیم ذوب آهن اردبیل به لیگ دسته یک هدف اصلی ماست

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، شروین اسبقیان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از بازیکنان، کادر فنی و مسئولان تیم فوتبال ذوب آهن اردبیل در تالار حافظ اردبیل اظهار داشت: این استان از قابلیتهای بسیار بالایی در رشته فوتبال برخوردار است.

وی با اشاره به صعود تیم ذوب آهن اردبیل به مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دوم کشور، افزود: این تیم می تواند با حمایت همه جانبه مسئولان و مردم این استان در این مرحله نیز موفق و سهمیه لیگ دسته یک کشور را کسب کند.

مدیرکل تربیت بدنی استان کسب این موفقیت را برای اردبیل بسیار مهم توصیف کرد و بیان داشت: با تحقق این مهم، شاهد رشد و توسعه بیش از پیش فوتبال اردبیل در سالهای آینده خواهیم بود.

وی با اشاره به گذشته درخشان فوتبال اردبیل در عرصه های ملی، اضافه کرد: فوتبال استان اردبیل مزین به نامهای بزرگی نظیر دایی، بایرامی، حکیم زاده، بهنام دولت و سایر قهرمانان به نام بوده و در مقاطعی توانسته مقامهای خوبی را در کشور کسب کند.

اسبقیان با اشاره به سابقه درخشان فوتبال اردبیل در جام فلق خاطرنشان کرد: با داشتن استعدادهای غنی و پر فروغ در فوتبال این منطقه، آینده درخشانی در انتظار فوتبال استان اردبیل است.

وی با تاکید بر پرورش بازیکنان ملی و حتی فراملی در تیمهای اردبیل و به ویژه باشگاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: هدف اصلی تربیت بدنی ترویج منش پهلوانی، ایجاد روحیه ایثارگری، جوانمردی و گذشت بوده و در مرحله بعدی کسب قهرمانی و برتری در مسابقات و رقابتهای ورزشی است.

تیم فوتبال ذوب آهن اردبیل توانسته بود در مرحله اول مسابقات لیگ دسته دوم با کسب 33 امتیاز به عنوان تیم اول گروه به دور دوم این رقابتها صعود کند.

این تیم در مرحله دوم لیگ دسته دوم کشور با تیمهای ایران جوان بوشهر، کاوه تهران و فولاد نوین اهواز همگروه است.

مراسم تجلیل از بازیکنان، کادر فنی و مسئولان تیم فوتبال ذوب آهن اردبیل به مناسبت راهیابی این تیم به مرحله دوم رقابتهای لیگ دسته دو کشور برگزار شده بود.