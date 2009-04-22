دستگاه ها به موافقتنامه پژوهشکده نجوم شیراز عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه شیراز ظهر سه شنبه در جریان همایش ملی دو روزه نجوم و اخترفیزیک و کیهان شناسی اظهار داشت: قرار است که پژوهشکده نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شیراز به کمک وزارت فناوری اطلاعات ایجاد شود و کلنگ آن نیز چندی پیش به زمین خورد.

وی خاطرنشان کرد: اما در این بین اختلالاتی در حوزه اداری کار ایجاد شده که امید است با همکاری وزارت فناوری اطلاعات برطرف و پروژه با سرعت بیشتری به مراحل نهایی خود برسد.

رئیس دانشگاه شیراز عنوان کرد: اختلال در اجرایی شدن تعهدات در چارچوب موافقتنامه های امضا شده چندان زیبنده نیست از این رو انتظار داریم که همکارانمان به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

صادقی با اشاره به لزوم توجه به علم نجوم و اخترشناسی یادآور شد: در منابع دینی ما تاکیدات زیادی بر پرداختن به کیهان و نجوم شده و قرآن نیز نسبت به توجه به اینگونه پدیده ها، انسان را به تفکر توصیه کرده است.

در ادامه جلسه دبیر علمی همایش نیز بیان داشت: برای این همایش ملی حدود 144 مقاله ارسال شد که از این تعداد 99 مقاله به مراسم راه یافت ضمن اینکه از مجموع مقالات پذیرفته شده حدود 40 مقاله به صورت شفاهی و 59 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه می شود.

نعمت الله ریاضی عنوان کرد: حدود 400 سال از آشکار شدن حقایق کیهان به وسیله تلسکوپی که گالیله ساخته بود می گذرد و باید گفت در آن زمان با ایجاد این تلکسوپ بخشی از اسرار آسمان در برابر دیدگان انسان قرار گرفت و امروز به برکت مطالعات و ابزارهای پیشرفته ساختار ستارگان به صورت واقعیتهای فیزیک روشن شده است.

وی خاطرنشان کرد: یونسکو سال 2009 میلادی را به عنوان سال جهانی نجوم معرفی کرده و در این خصوص فعالیتهای گسترده ای را در سراسر دنیا صورت داده که دانشگاه شیراز نیز دراین باره با برگزاری این همایش وارد عمل شده است.