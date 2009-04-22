جشنواره مطبوعات و خبرگزاری لرستان مرداد ماه برگزار می شود

حمید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این جشنواره با اهداف حمایت از نشریات محلی، شناسایی استعدادهای عرصه مطبوعات لرستان، آشنایی مردم با مطبوعات و همچنین معرفی و تجلیل از فعالان این حوزه برگزار می شود.

وی برگزاری این جشنواره را در دو بخش عنوان کرد و ادامه داد: جشنواره مطبوعات و خبرگزاری لرستان در غالب نمایشگاه نشریات به منظور نمایش دستاوردهای مطبوعات استان و همچنین انتخاب برترین های این حوزه برگزار می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 17 نشریه در لرستان وجود دارد که از این تعداد 16 نشریه فعال هستند، عنوان کرد: همچنین در حال حاضر بیش از 20 نمایندگی روزنامه سراسری در لرستان در حال فعالیت هستند.

کرمی ابراز امیدواری کرد: جشنواره مطبوعات و خبرگزاری لرستان در آستانه روز خبرنگار در مردادماه سالجاری برگزار شود.