مشارکت 3500 کودک در جشنواره ترسیم مسجدالاقصی

بیش از 3 هزار و 500 کودک در جشنواره ترسیم مسجدالاقصی مشارکت کردند. این جشنواره به مناسبت پایتخت فرهنگی قدس در سال 2009 برای کودکان برگزار می‌شود. رئیس شورای عالی اسلامی فلسطین با اشاره به اینکه این جشنواره گامی در راستای آشنایی کودکان با مسجدالاقصی و قدس است، تأثیر رنگها و نقشها را عامل روحیه‌بخشی و شادی کودکان خواند.

علمای مسلمان عربستان دستگاه الکترونیکی وضو را بررسی می‌کنند

علمای مسلمان عربستان استفاده یا عدم استفاده از دستگاه الکترونیکی که شرکت استرالیایی آن را در بازار ارائه کرده است، بررسی می‌کنند. با توجه به اینکه اندیشه ساخت این دستگاه از سوی یک مخترع غیر مسلمان ارائه شده است تا از اسراف آب جلوگیری شود، با مخالفان و موافقانی در عربستان مواجه شده است که این مواضع مورد بررسی آنها قرار خواهند گرفت.

بلاروس محلی برای دیدار پاپ و پاتریاک باشد

کلیسای ارتدکس بلاروس اعلام کرد که بلاروس محل مناسبی برای دیدار احتمالی میان پاتریاک مسکو و پاپ محسوب می‌شود. دفتر مطبوعاتی این کلیسا در بلاروس گفت: اگر کلیسا و دولت تصمیمی در رابطه با دیدار پاپ و پاتریاک اتخاد کنند، بلاروس می‌تواند نقش مؤثری در سیاست کلیسا و دولت داشته باشد.

کلاس آموزش آئین سیک به مردم بریتانیا

جامعه سیکهای بریتانیا در نظر دارند روز 25 آوریل ( 5 اردیبهشت ماه) یک جلسه رایگان و یک روزه با هدف آموزش ابعاد مختلف آئین سیک و گوهرهای حکمت برگزار کند که باعث ارتباط دین و جوامع مدرن می‌شود. این جلسه با هدف آشنایی اعضای جامعه چند فرهنگی بریتانیا با مفاهیم مختلف در آئین سیک در شهر بکشایر برگزار می‌شود.

واکنش اسقفهای کاتولیک امریکا به راهبرد تحقیقات سلولهای بنیادین

رئیس کمیته اسقفهای کاتویک در فعالیتهای حمایت از زندگی اعلام کرد که برای نخستین بار است که مالیاتهای فدرال برای ترویج از بین بردن رویانهای زنده بشری به کار گرفته می‌شود. این اظهارات کاردینال جاستین ریگالی در واکنش به پیش‌نویس جدید راهبردهایی برای تحقیقات سلولهای بنیادین رویان بشری ایراد شده که هفته گذشته از سوی مؤسس ملی سلامت در ایالات متحده صادر شد. کلیسای کاتولیک از بین بردن رویان بشری و انجام تحقیقات سلولهای بنیادین را عدم توجه به شأن انسان و نادیده گرفتن بنیادهای ضروری اخلاق می‌داند.