به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود علویان ظهر سه شنبه در نشست خبری برگزاری اولین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کشور در محل سازمان میراث فرهنگی مشهد اظهار داشت: محصول نهایی فعالیتهای گردشگری، صنایع دستی و به ویژه سنگهای قیمتی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل عنوان کرد: صادرات و واردات سنگهای قیمتی روش نوینی در حوزه صنایع دستی است که علاوه بر محصول نهایی گردشگری یک صنعت اقتصادی نیز شکل می گیرد.

علویان اظهار داشت: با صادرات سنگهای قیمتی می توانیم اقتصاد ایران راهمراه با کشاورزی در منطقه و حتی جهان شکوفا کنیم.

وی افزود: هنرهای دستی و به ویژه هنر سنگ تراشی نقش قابل ملاحظه ای در احیای هنر تاریخی و کهن ایران زمین دارد و آنچه در این راستا مهم به نظر می رسد تشکیل 9 کارگاه ویژه مرکزی با محوریت آموزش صنایع دستی در استان است.

علویان بیان داشت: با وجود عمر کوتاه سه ساله این صنعت در اردبیل رشد بی نظیری در این حوزه احساس می شود و استقرار بیش از چهار تعاونی فعال در مغازه های تجاری استان جهت فروش صنایع دستی بر این موضوع صحه می گذارد.

وی در پایان هدایت، نظارت، کنترل و طراحی برنامه های نوین قابل رقابت را چهار اصل اساسی در ارتقا جایگاه سنگهای قیمتی معرفی کرد و یادآور شد: اهتمام مطالعاتی کارشناسان سنگ تراش بر خواص درمانی سنگهای قیمتی به صورت بروشور و پکیج در استان قابل دسترسی است.

اولین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کشور روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه جاری در محل سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.