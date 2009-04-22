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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

سنگهای قیمتی روش نوینی در حوزه صنایع دستی است

سنگهای قیمتی روش نوینی در حوزه صنایع دستی است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: صادرات و واردات سنگهای قیمتی روش نوینی در حوزه صنایع دستی است که علاوه بر محصول نهایی گردشگری یک صنعت اقتصادی نیز ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود علویان ظهر سه شنبه در نشست خبری برگزاری اولین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کشور در محل سازمان میراث فرهنگی مشهد اظهار داشت: محصول نهایی فعالیتهای گردشگری، صنایع دستی و به ویژه سنگهای قیمتی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل عنوان کرد: صادرات و واردات سنگهای قیمتی روش نوینی در حوزه صنایع دستی است که علاوه بر محصول نهایی گردشگری یک صنعت اقتصادی نیز شکل می گیرد.

علویان اظهار داشت: با صادرات سنگهای قیمتی می توانیم اقتصاد ایران راهمراه با کشاورزی در منطقه و حتی جهان شکوفا کنیم.

وی افزود: هنرهای دستی و به ویژه هنر سنگ تراشی نقش قابل ملاحظه ای در احیای هنر تاریخی و کهن ایران زمین دارد و آنچه  در این راستا مهم به نظر می رسد تشکیل 9 کارگاه ویژه مرکزی با محوریت آموزش صنایع دستی در استان است.

علویان بیان داشت: با وجود عمر کوتاه سه ساله این صنعت در اردبیل رشد بی نظیری در این حوزه احساس می شود و استقرار بیش از چهار تعاونی فعال در مغازه های تجاری استان جهت فروش صنایع دستی بر این موضوع صحه می گذارد.

وی در پایان هدایت، نظارت، کنترل و طراحی برنامه های نوین قابل رقابت را چهار اصل اساسی در ارتقا جایگاه سنگهای قیمتی معرفی کرد و یادآور شد: اهتمام مطالعاتی کارشناسان سنگ تراش بر خواص درمانی سنگهای قیمتی به صورت بروشور و پکیج در استان قابل دسترسی است.

اولین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کشور روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه جاری در محل سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 865297

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