بازدید نمایندگان مجلس از خوابگاههای دانشجویی/ تشکیل شورای اوقاف دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، حفظ و ارتقا سطح بهداشت و نگهداری خوابگاه، تشویق و تقدیر از مدیریت برتر خوابگاهی، آشنایی مسئولان دانشگاه با مسائل و مشکلات دانشجویان در دانشگاهها برگزار می شود.



تأمین مسکن دانشجویی با جلب اهتمام مساعدت های ملی، ترویج خوابگاه سازی به عنوان ارزش اسلامی، جلب همکاری نهادهای عمومی در اداره خوابگاه نیز برخی دیگر از اهداف برگزاری مراسم هفته خوابگاهها به شمار می آید.

لزوم مشارکت عمومی در تأمین مسکن دانشجویی و ساخت خوابگاه در خطبه های نماز جمعه

روز اول هفته خوابگاهها با نام خوابگاه سازی ارزش اسلامی نامگذاری شده است که در این روز موضوع لزوم مشارکت عمومی در تأمین مسکن دانشجویی و ساخت خوابگاه در خطبه های نماز جمعه شهرهای مختلف به منظور ترویج خوابگاه سازی به عنوان ارزش اسلامی مطرح می شود و از خیرین و افراد واقف در خطبه های نماز جمعه تجلیل به عمل می آید.

تجهیز و تکمیل کتابخانه های خوابگاه

روز دوم هفته خوابگاهها نیز با عنوان خوابگاه و فرهنگ نامگذاری شده که بر اساس آن مسابقات مختلف فرهنگی، اهدای کتاب، راه اندازی، تجهیز و تکمیل کتابخانه های خوابگاه، معرفی خانه های فرهنگ و افتتاح خانه های فرهنگ، اجرای برنامه های هنری در خوابگاهها، اهداء گلدان به هر یک از اتاقها، تجلیل از جانبازان وایثارگران خوابگاه به مناسبت این روز در دستور کار است.

تشکیل شورای خیرین و اوقاف دانشگاه

در روز سوم این هفته که به خوابگاه، خانواده و مشارکت های مردمی، اختصاص دارد، مراسم تقدیر از خیرین خوابگاه ساز برگزار و شورای خیرین و اوقاف دانشگاه تشکیل می شود اتاق و دانشجوی نمونه خوابگاهی نیز انتخاب می شود ضمن اینکه در این روز از خانواده های دانشجویان برای بازدید از خوابگاهها دعوت به عمل می آید. جلب مشارکت خانواده دانشجویان در اداره خوابگاههای دانشجویی، تشکیل شورای همکاری مشورتی با مشارکت خانواده دانشجویان، خوابگاه سازی و ایجاد خوابگاههای خودگران و غیردولتی نیز برای این روز برنامه ریزی شده است.

بازدید نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر از خوابگاهها

روز چهارم روز خوابگاه، شهر و مدیریت بهتر نامگذاری شده که در این روز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران جهت بازدید از خوابگاهها دعوت به عمل می آید.

راه اندازی بازارچه های دانشجویی

خوابگاه، فرهنگ زندگی جمعی، مشارکت و کارآفرینی عنوان روز پنجم هفته خوابگاهها است برای این روز برنامه هایی نظیر راه اندازی بازارچه های دانشجویی در محوطه خوابگاهها، افتتاح مرکز کارآفرینی دانشجویی، معرفی تعاونی های دانشجویی موفق تدارک دیده شده است.

تشویق دانشجویان به ورزش

به گزارش مهر، روز ششم این هفته به خوابگاه، ورزش و نشاط اختصاص دارد و در این روز پروژه های ورزشی، تشویق دانشجویان به ورزش، ترویج فرهنگ ورزش همگانی در دستور کار قرار دارد.

بهسازی و نظافت محیط خوابگاههای دانشجویی

خوابگاه، بهداشت فردی و روانی نیز عنوان آخرین روز از هفته خوابگاهها است که به بهسازی و نظافت محیط خوابگاههای دانشجویی، افتتاح مراکز مشاوره توسعه و احیای فضای سبز خوابگاهها و حضور پزشکان و روانپزشکان در خوابگاهها و ویزیت دانشجویان به صورت رایگان اختصاص دارد.

هفته خوابگاههای دانشجویی هر ساله طی روزهای 11تا 17 اردیبهشت ماه در دانشگاههای سراسر کشور برگزار می شود.