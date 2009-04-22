هدفگذاری تورم 10 درصدی برای امسال/ برنامه توانمند سازی بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد تسهیلات دهی بانکها، گفت: بانکها هم سال گذشته و هم امسال فراتر از سپرده های جذب شده، تسهیلات بانکی پرداخت کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این کار به مدد همکاری بانک مرکزی با پرداخت اعتباری به بانکها صورت گرفته است، گفت: با ابلاغ بسته بانک مرکزی فضا و شرایط شفاف تر نیز شده است.

وی بر حمایت از فعالیتهای مولد سیستم بانکی تاکید کرد و در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز اظهار داشت: نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس از دو هفته پیش کار بررسی آن را آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: مجلس با توجه به اصول کلی لایحه از جمله اصلاح قیمتها، بازتوزیع و غیره بند بند لایحه را بررسی می کند.

آئین نامه های قانون خدمات کشوری در ماه جاری نهایی می شود

حسینی با اشاره به حکم رئیس جمهور به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال گذشته در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تدوین آیین نامه های لازم این قانون، گفت: هم اکنون تدوین این آئین نامه در حال انجام است و در اردیبهشت ماه آئین نامه نهایی می شود و احکام نیز برای اجرا صادر می شود.

تورم

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر، بر تلاش برای ادامه روند کاهشی آن حتی تا تک رقمی خبر داد و پیش بینی کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال جاری 10 درصد باشد و این رقم هدف گذاری شده است.

جلسات شورای پول و اعتبار

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار نیز گفت: جلسات شورای پول و اعتبار همزمان با جلسات کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می شود و اعضای این شورا در جلسات مربوط به مسائل پولی و مالی در کمیسیون حضور می یابند و فقط اعضای این شورا نیز دارای حق رای در این موارد هستند.

وی از اجرای طرح تحول اقتصادی در بخشهای مختلف نظیر گمرک، مالیات، نظام بانکی و غیره خبر داد.

نظام ارز شناور مدیریت شده در کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر نظام ارز شناور مدیریت شده در کشور تاکید کرد و گفت: در این چارچوب نیز انعطاف نرخ ارز اعمال شده است.

به گفته وی نظام ارز شناور مدیریت شده نظام قابل اعتمادی است، در مدیریت ارز کشور باید دو ملاحظه یعنی تعیین قیمت ارز در بازار و مدیریت بر نوسات شدید این بازار مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح الگوی مصرف

وی بر لحاظ کردن اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم توسعه تاکید کرد و گفت: قرار است در بسترها و احکام برنامه پنجم، این موضوع لحاظ شود و حتی اگر نیاز است که یک بسته اجرایی مستقل تهیه شود، این کار صورت گیرد.

توانمند سازی بخش خصوصی

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه دولت برای توانمند سازی بخش خصوصی گفت: از سال گذشته شرایط واگذاری سهام در بورس و مزایده ها به نحوی بود که در بیشتر موارد یک پنجم ارزش سهام یا بنگاه واگذار شده را به صورت نقدی از خریدار دریافت کردیم.

حسینی گفت: در قانون اصل 44، شرایط برای بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای دولتی تسهیل شده و حتی قرار است با دریافت 10 درصد از ارزش سهام یا بنگاه کار واگذاری آنها به بخش خصوصی پیگیری شود.

به گفته وی با توجه به ارزش بنگاهها و توان اقتصادی بخش خصوصی و ... دولت کمک لازم به بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای دولتی را انجام می دهد.

پترو ایران

وی گفت: در واگذاری سهام پتروایران تمام مقررات و ضوابط رعایت شده بود و با توافق و حضور نماینده وزارت نفت، واگذاری در هیئت واگذاری به تصویب رسید.

نقدینگی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عوامل نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی 15 درصد پایان سال گذشته از کمترین نرخهای رشد نقدینگی در طول سالهای گذشته بوده است.