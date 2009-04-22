کارگروهی ویژه برای برخورد با دشمنان ملتهای مسلمان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی صبح چهارشنبه در دومین روز از اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی به اعمال جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: امروز در رفتار جهان غرب واژه های حقوق بشر، توجه به حریم افراد، صیانت از کرامت انسانی و رفتارهای مبتنی بر عدالت و انصاف، مهرورزی و اخلاق مداری و قانون محوری واژه های بیگانه و غریبی است و این همت ملتها و دولتهای بیدار است که می تواند جهان غرب را پای میز محاکمه وجدانهای آگاه بکشاند.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که همت و تلاش دادستانهای کشورهای اسلامی در این زمینه نظامهای حقوقی بین الملل را متوجه کم کاریها کند و ابزاری بودن برخی مجامع حقوقی بین المللی توسط عوامل سلطه را بیش از پیش نمایان سازد و گامهای اصلاحی موثری در این زمینه برداشته شود.

وی تاکید کرد: محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی و سپس جنگ 22 روزه این رژیم بر ضد غزه که در آن از سلاحهای ممنوعه بر ضد مردم غیر نظامی استفاده شد و کنوانسیونهای متعدد بین المللی نقض گردید نشان داد که در صورت سکوت کشورهای مسلمان، بی توجهی مجامع بین المللی مسئول رسیدگی به بحران فلسطین پایانی ندارد و ددمنشی رژیم صهیونیستی امنیت منطقه خاورمیانه و جهان را بیش از پیش تهدید می کند.

محصولی اولویت اول این اجلاس را یافتن راهکارهای عملی و مناسب برای محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیست عنوان کرد و افزود: امید است دادستانها در امور حقوقی به ویژه در زمینه حقوق بین الملل با درک شرایط و تکلیف شرعی و انسانی و سیاسی خود این امر مهم را دنبال و عملیاتی کنند.

وزیر کشور گفت: رژیم صهیونیستی با محاصره غزه عملا نوعی کیفر دسته جمعی بر ضد یک و نیم میلیون انسان بی گناه و مظلوم را اجرا نمود و این ملت را از حقوق اساسی و انسانی خود محروم ساخت.

وی افزود: حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار همگانی مردم مصداق بارز نسل کشی است و نیمی از شهدای حمله به غزه کودکان و زنان بودند.

محصولی در این اجلاس گفت: آنچه که امروز یکی از مهمترین اهداف و استراتژیهای استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی است مقابله با وحدت و یکپارچگی امت و دولتهای اسلامی است و دشمنان به این باور رسیده اند که بایستی با ایجاد اختلاف، تفرقه و دشمنی بین مذاهب، ملیتها و اقوام مسلمان در مقابل بیداری اسلامی و اعتماد مسلمانان به یکدیگر بایستند تا از این طریق علاوه بر آنکه مانع پیشرفت و نقش آفرینی جهان اسلام در عرصه بین المللی گردند منابع و ثروتهای مادی و معنوی مسلمانان را به یغما ببرند. البته دشمنان ما نادان هستند و نمی دانند تلاششان راه به جایی نخواهد برد.

وی همچنین گفت: باید با شبیخون فرهنگی غرب نسبت به جهان اسلام که به اعتقاد من یکی از مهمترین قسمتهای این شبیخون در عرصه رواج بی بند و باری و جریحه دار نمودن عفت عمومی به خصوص از طریق شبکه ها و پایگاههای مستهجن و غیر اخلاقی است، مقابله جدی صورت گیرد.

وزیر کشور در پایان پیشنهاد داد: کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانهای کشورهای اسلامی و نمایندگان وزرای کشور تشکیل شود تا ضمن بررسی ابعاد مختلف قانونی، حقوقی و امنیتی ،بستری برای برخورد قاطع با دشمنان ملتهای مسلمان فراهم شود و گامی مهم در راستای اعتلای فرهنگ اصیل اسلامی برداشته شود.