شهرداری 17 میلیون نفر ساعت خدمات ورزشی به شهروندان تهرانی داد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی اجرایی شرکت ورزش شهر با بیان این مطلب گفت: همچون سالهای گذشته، نظارت و کنترل بر عملکرد مجموعه‌ها و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و همچنین ارتقای سطح کیفی و کمی ارائه خدمات ورزش به شهروندان و بررسی عملکرد مدیران، مربیان و ناجیان غریق از جمله برنامه‌های پیش روی ما در سال جاری خواهد بود.

داراب ریاحی با اشاره به آمار فعالیتهای آموزشی این معاونت در سال 87 بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مدیران به منظور نظام‌مند کردن سیستم یکپارچه مدیریت واحد در اجرای سیاستهای شرکت، برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پایدار با موضوعات ورزش و محیط ‌زیست، تندرستی و ایمنی، مسئولیتهای فردی و گروهی، برگزاری دوره‌های آموزشی فوتبال با ایجاد و راه‌اندازی مدارس فوتبال در 13 مجموعه ورزشی، برگزاری دوره‌های آموزش امداد و نجات از فعالیتهای آموزشی معاونت در سال 87 بود که ارتقاء سطح کیفی مجموعه‌ها و در نتیجه استقبال شهروندان را به همراه داشت.

ریاحی ادامه داد: هدف اصلی ما جذب مخاطبین بیشتر و گسترش ورزش همگانی در میان شهروندان است. بر این اساس نخستین اقدام آموزش علمی و استفاده از مربیان مجرب، متخصص، متعهد و اخلاق مدار است، چرا که معتقدیم ورزش همگانی یکی از مهمترین راهکارها ایجاد هنجارهای اجتماعی و ساختن جامعه‌ای بانشاط و پویاست.