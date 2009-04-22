  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

در سال گذشته؛

شهرداری 17 میلیون نفر ساعت خدمات ورزشی به شهروندان تهرانی داد

شهرداری 17 میلیون نفر ساعت خدمات ورزشی به شهروندان تهرانی داد

طبق آخرین آمار عملکرد معاونت فنی اجرایی شرکت ورزشی شهر در سال 87 مجموعا 17 میلیون نفر ساعت خدمات ورزشی در مجموعه های شهر به شهروندان ارائه شده که در مقایسه با سال قبل آن با 15 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی اجرایی شرکت ورزش شهر با بیان این مطلب گفت: همچون سالهای گذشته، نظارت و کنترل بر عملکرد مجموعه‌ها و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و همچنین ارتقای سطح کیفی و کمی ارائه خدمات ورزش به شهروندان و بررسی عملکرد مدیران، مربیان و ناجیان غریق از جمله برنامه‌های پیش روی ما در سال جاری خواهد بود.

داراب ریاحی با اشاره به آمار فعالیتهای آموزشی این معاونت در سال 87 بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مدیران به منظور نظام‌مند کردن سیستم یکپارچه مدیریت واحد در اجرای سیاستهای شرکت، برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پایدار با موضوعات ورزش و محیط ‌زیست، تندرستی و ایمنی، مسئولیتهای فردی و گروهی، برگزاری دوره‌های آموزشی فوتبال با ایجاد و راه‌اندازی مدارس فوتبال در 13 مجموعه ورزشی، برگزاری دوره‌های آموزش امداد و نجات از فعالیتهای آموزشی معاونت در سال 87 بود که ارتقاء سطح کیفی مجموعه‌ها و در نتیجه استقبال شهروندان را به همراه داشت.

ریاحی ادامه داد: هدف اصلی ما جذب مخاطبین بیشتر و گسترش ورزش همگانی در میان شهروندان است. بر این اساس نخستین اقدام آموزش علمی و استفاده از مربیان مجرب، متخصص، متعهد و اخلاق مدار است، چرا که معتقدیم ورزش همگانی یکی از مهمترین راهکارها ایجاد هنجارهای اجتماعی و ساختن جامعه‌ای بانشاط و پویاست.

کد مطلب 865330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها