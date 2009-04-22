ابومازن 7 خرداد به آمریکا سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع بلندپایه فلسطین اعلام کرد که ابومازن در این سفر با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد.

پیش از این قرار بود ابومازن 27 آوریل (7 اردیبهشت) به واشنگتن سفر کند که بنا به خواست آمریکایی ها به تعویق افتاد.

منابع آگاه فلسطینی درباره علت به تعویق افتادن سفر ابومازن به واشنگتن گفته بودند: آمریکایی ها به علت حاضر نبودن مقامات صهیونیستی و همچنین به این علت که آنان هنوز موضع خود را در قبال روند صلح روشن نکرده اند، سفر ابومازن را به تعویق انداختند.

مقامات آمریکایی تمایل دارند تا با ابومازن و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مدت زمان نزدیک به هم با هدف امکان ایجاد توافق بین دیدگاه های دوطرف دیدار کنند.