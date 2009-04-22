موشک سجیل توان موشکی ایران را بسیار ارتقاء داده است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع روز چهارشنبه درحاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به دستاوردهای جدید وزارت دفاع در خصوص ساخت موشک هایی پیشرفته تر از موشک های شهاب اظهار داشت: متخصصان کشورمان با ساخت موشک‌ های جدید و پیشرفته ای مانند سجیل، از شهاب‌ ها عبور کرده و قدرت دفاعی ایران را بسیار ارتقا داده ‌اند.

وزیر دفاع همچنین در پاسخ سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی رسانه ‌های خارجی پس از اجلاس ژنو، به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی بحث تهدید ایران را مطرح کرده‌اند، گفت: دکتر احمدی نژاد با حضور خود در این اجلاس و با سخنرانی قاطع خود، ترفند دشمنان انقلاب و بشریت را که ترفند صهیونیست ها بود برملا و خنثی کرد.

وی با تاکید بر قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورت احساس هر گونه تهدید و خطر با اقتدار و قاطعیت کامل پاسخ دشمنان را خواهیم داد.