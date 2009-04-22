تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ثابت ماند/ نشست 3 جانبه رفع مشکل دامداران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفت: وزارت بازرگانی خواستار تجدید نظر در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شده بود.

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه نظر یک وزارتخانه برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کافی نیست، تصریح کرد: بخشهای مختلفی از جمله سایر وزارتخانه های مرتبط نیز در این خصوص باید اظهارنظر کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به فعالیت برخی بخشها برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، کمیسیون ماده یک تصمیم گرفت که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در همان حد 25 درصد باقی بماند.

نشست 3 جانبه برای حل مشکل دامداران

میرکاظمی همچنین در خصوص اختلاف نظر کارخانه داران و دامداران در خصوص قیمت خرید شیرگفت: در این خصوص قرار است نشستهای بین سه وزیر بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن برگزار شود.

وی ادامه داد: دراین نشستها قرار است در مورد نیازهای کارخانه داران و دامداران بحث و بررسی شود، این در حالی است که هیچگاه دولت وارد چنین مقوله هایی نشده است.

وزیر بازرگانی در خصوص کاهش قیمت کالاها در سطح جهان نیز گفت: باید در داخل کشور منافع تولید کننده و مصرف کننده در نظر گرفته شود و نادیده انگاشتن یکی از این بخشها لطماتی را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: باید به نحوی عمل شود که نه تنها تولید کننده با مشکلی مواجه نشود بلکه مصرف کنندگان نیز به حق طبیعی خود برسند.

یارانه نان

میرکاظمی با اشاره به اینکه در بودجه امسال 4 هزار 300 میلیارد تومان یارانه نان در نظر گرفته شده است، افزود: چنانچه لایحه هدفمند کردن یارانه ها اجرایی نشود، امسال دولت باید برای تامین یارانه نان باید 850 میلیارد تومان یارانه پیش بینی کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرایی نشود، پرداخت یارانه به بخشهای مختلف همچون روال سابق خواهد بود.

وزیر بازرگانی در مورد تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکا با بیان اینکه تشکیل این شورا بین دولتهای دو کشور مطرح نیست، گفت: این موضوع توسط بخشی از تجار مطرح شد که اتاق بازرگانی ایران نیز تشکیل این شورا را رد کرد.