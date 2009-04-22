نیمی از مردم استان سمنان کارگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین طاهرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: عدم امنیت شغلی، بیکاری و پائین بودن دستمزد از مشکلات کارگران است.

وی با اشاره به دستمزد پائین کارگرانی که در معادن کار می کنند، گفت: طرح قرارداد موقت و نداشتن بیمه از دیگر مشکلات مهم کارگران است.

به گفته وی، دیدار کارگران استان همراه با کارگران سراسر کشور از مهمترین برنامه های هفته کارگر است.

وی تجدید میثاق با آرمانهای امام با حضور در مرقد آن یار سفرکرده و دیدار با مسئولان این استان را از دیگر برنامه ها برشمرد و افزود: در این هفته که از پنجم اردیبهشت ماه آغاز می شود در همایش هایی مشکلات کارگران قراردادی و بازنشستگان و پیشکسوتان کارگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد .

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان سمنان تجدید میثاق با شهدا با حضور در گلزار شهیدان به خون خفته انقلاب و دفاع مقدس، تجلیل از زنان نمونه کارگر و سرپرست خانوار، برگزاری پیاده روی و شرکت در نمازجمعه را از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته کارگر در استان سمنان برشمرد .

یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر نامگذاری و تعیین شده است.