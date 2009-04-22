موافقت بانک مرکزی با کلیات تشکیل صندوق توسعه صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما هنوز بر تشکیل صنعت توسعه صنعت نفت تاکید داریم و معتقدیم که نجات مجموعه افرادی که در این صنعت اعم از تولید کنندگان کالا و قطعات، پیمانکاران بزرگ، مهندسین مشاور و غیره مشغول به فعالیت هستند، بستگی به تشکیل این صندوق دارد.

وزیر نفت افزود: این مجموعه نیاز به پشتیبانی برای ادامه کار دارد. بر همین اساس، صندوق مذکور راهکاری اساسی است.

وی با بیان اینکه هم اکنون زمینه های تشکیل صندوق توسعه صنعت نفت در حال فراهم شدن است، گفت: کلیات تشکیل این صندوق توسط بانک مرکزی پذیرفته شده است و هم اکنون مذاکره با بانک مرکزی در این باره ادامه دارد.

وی همچنین از خریداری 2.5 میلیارد دلار تجهیزات برای صنعت نفت در سال گذشته خبرداد و بر حمایت صنعت نفت از سرمایه گذاران، سازندگان تجهیزات نفتی و غیره تاکید کرد.

نوذری گشایش ال سی ( گشایش اسناد اعتباری ریالی) را از جمله راهکارهای حمایت از پیمانکاران داخلی عنوان کرد و افزود: این راهکار نیز در دست بررسی است.

وزیر نفت درباره آخرین وضع کشورهای صادرکننده گاز نیز اظهارداشت: این سازمان در حال ساماندهی است و مواضع سه کشور ایران، روسیه و قطر برای شکل گیری این سازمان نزدیکتر شده است.