پرسپولیس تحقیر شد / باید مشکلات و اختلاف نظرها را کنار بگذارند

فرشاد پیوس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: سه شنبه شب پرسپولیس و هوادارانش تحقیر شدند. پرسپولیسی که به ارائه بازی کوبنده و تهاجمی شهره بود دیشب یک تیم ضعیف، دفاعی و اسیردست الغرافه بود. تیم وینگادا در بازی شب گذشته از نظر روحی و روانی شرایط ایده الی نداشت. من روحیه برتری جویی را در این تیم ندیدم.

وی با اشاره به غنای نیمکت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پرسپولیس بازیکنان خوبی دارد. روی نیمکت این تیم ستاره‌های دیگر تیم‌ها حضور دارند اما با این وجود تیم نتیجه نمی گیرد. باید روشن شود دلایل این افت و ناکامی چیست. در تیم قطعا مشکلاتی هست که باید روشن شود. من احساس می کنم روی نیمکت مربیان باهم اختلاف دارند. در بین مدیران هم می شود اختلاف نظر را احساس کرد. دود تمام این اختلافات در نهایت به چشم پرسپولیس و هوادارانش می رود. پرسپولیسی‌ها برای موفقیت تیم و به خاطر هواداران باید اختلاف نظرها را کنار بگذارند.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه با ابراز تاسف از خروج برخی بازیکنان از ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس گفت: چرا بازیکنی چون حسین بادامکی که فصل گذشته در قهرمانی تیم نقش داشت، از ترکیب تیم خارج شده است؟ چرا میثاق معمارزاده با وجود آمادگی درون دروازه نمی ایستد؟ دلیل نیمکت نشینی مهاجم توانمندی چون خلیلی چیست؟ چرا کریم باقری با وجود مصدومیت به میدان می رود؟ و...

پیوس با تاکید بر اینکه مربیان پرسپولیس در بازی سه شنبه نقاط ضعف و قوت تیم الغرافه را نشناخته بودند، افزود: دفاع پرسپولیس بدترین بازی خود را مقابل الغرافه انجام داد. تیم حریف هر زمان اراده کرد به عمق دفاع این تیم رسید و موقعیت گل بدست آورد. در این بین حضور بازیکنان در پست‌های غیر تخصصی مشکلات پرسپولیس را بیشتر کرد. بطور مثال بازیکنی چون پژمان نوری نمی تواند در پست دفاع چپ بازی کند. او بازیکن این جناح نیست و زمانی که در پست غیر تخصصی بازی می کند نه تنها برای تیم مهره‌ای مثمرثمر واقع نمی شود بلکه به موقعیت خود نیز لطمه وارد می کند.

وی با انتقاد از علیرضا حقیقی، ناهماهنگی اش با مدافعان پرسپولیس را از عوامل شکست سرخپوشان در دیدار سه شنبه شب عنوان کرد و گفت: حیف است پرسپولیسی که بعد از سالها به مسابقات آسیایی گام نهاده با این شرایط حذف شود. پرسپولیس اگر ضعف‌های خود را برطرف نکند حتی اگر از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان صعود کند در دور دوم این مسابقات زنگ تفریح دیگر تیمها خواهد شد.