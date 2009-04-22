گلستان در زمینه امکانات ورزشی از استانهای محروم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از نخستین سالن اختصاصی ورزشهای رزمی استان افزود: امیدواریم با اجرای طرحهای ورزشی مصوب سفر هیئت دولت، شاهد رشد و ارتقای روز افزون ورزش استان و کشور باشیم.

وی اظهار داشت: سال جاری احداث دو سالن ورزشی از مصوبات ورزشی سفر دوم هیئت دولت به گلستان به بهره برداری رسید که جای خوشحالی دارد.



مدیرکل تربیت بدنی گلستان در این مراسم افزود: برای ساخت سالن اختصاصی ورزشهای رزمی سرخنکلاته به مساحت 550 متر مربع از سال 84 آغاز شد و برای اجرای آن دو هزار و 840 میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت نفت هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در جریان سفرهای استانی هیئت دولت به گلستان، ساخت 73 سالن ورزشی مصوب شد که تاکنون 49 سالن به بهره برداری رسید.

استان گلستان 55 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.