  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ تیر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۴

16 تير ماه با برگزاري مراسمي ويژه :

بر گزيدگان پرسش مهر رييس جمهور معرفي مي شوند

بر گزيدگان پرسش مهر رييس جمهور معرفي مي شوند

معاون آموزشي وزير آموزش و پرورش گفت:"طي مراسمي ويژه با حضور رييس جمهور ، ضمن معرفي برگزيدگان پرسش مهر از آنها تقدير مي شود ."

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر  دكتر علي اصغر فاني در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران ، پاسخ هاي جمع آوري شده به پرسش مهر را 2 ميليون و 650 هزار اثر اعلام كرد و گفت:" آثار برتر دانش آموزان و فرهنگيان در پاسخ به پرسش مهر3 در قالب 9 جلد كتاب منتشر مي شود."

معاون نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:" 365 اثر كه در حدود يك سوم از آنها مربوط به معلمان است و مابقي به دانش آموزان تعلق دارد به عنوان نفرات اول تا سوم معرفي شده اند كه در مراسم مذكور جوايز خود را از رييس جمهور دريافت مي كنند."

وي 2 جلد از كتابهاي منتشره را متعلق به آثار فرهنگيان و 7 جلد از آن را مربوط به آثار دانش آموزي دانست و افزود:" آموزش و پرورش تلاش كرده است تا با پرشس مهر برخورد  تبليغي و سياسي نداشته و در راستاي اهداف تعليم و تربيت كشور به گونه اي آموزشي و پژوهشي با آن روبرو شود."

دكتر فاني  گفت :  پرسش رييس جمهور كشور علاوه بر دانش آموزان، تمامي معلمان را نيز به عنوان مخاطب، درگير كر د و  تا كنون  آثار 250 هزار فرهنگي و دانشجوي تربيت معلم و آموزشكده هاي فني حرفه اي گرد آوري شده  كه با توجه به رقم كل معلمان كشور اين ميزان بسيار چشمگير است."

وي آثار دريافت شده در سطح دانش آموزي را 2 ميليون و 400 هزار اثر عنوان كرد و افزود:"  آثار دانش آموزي در سه سطح راهنمايي، اول و دوم متوسطه و  سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي داوري شده است كه در مجموع از بين تمامي آثار رسيده از طرف فرهنگيان و دانش آموزان مجموعاً سه هزار اثر بعد از داوري به دبيرخانه وزارتخانه ارسال شده است."

وي پرسش مهر را گامي مهم در جهت ترويج روحيه پرسشگري، تحقيق و پژوهش ، نوع آوري  در جامعه دانست و افزود:" پرسش مهردر بين معلمان و دانش آموزان نسبت به آينده كشور، انقلاب و آباداني ايران اسلامي  حساسيت قابل توجهي را ايجاد كرد."

دكتر فاني ضمن اعلام همكاري سازمانهاي غير دولتي نظير يونيسف در برگزاري پرسش مهر ادامه داد:" در اين راستا مقالات و آثاري نيز براي اولين بار  از مدارس ايراني خارج از كشور و سازمان هاي غير دولتي كه با دفتر علمي وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته اند، دريافت شده است."

گفتني است طرح پرسش مهر 3 در راستاي ارائه  سوالاتي توسط رييس جمهور پيرامون راز و رمز انحطاط تمدن ايران اسلامي و طرز تلقي منفي جهان نسبت به آن، نقش انقلاب اسلامي درگشودن راه رهايي از اين نگونساري و راهكارهاي ارتقاي كشور و ملت براي رسيدن به جايگاه شايسته خود در جهان، در مهر ماه سال 81 در مراسم بازگشايي مدارس صورت گرفت. 

 

 

کد مطلب 8654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها