بر گزيدگان پرسش مهر رييس جمهور معرفي مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر علي اصغر فاني در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران ، پاسخ هاي جمع آوري شده به پرسش مهر را 2 ميليون و 650 هزار اثر اعلام كرد و گفت:" آثار برتر دانش آموزان و فرهنگيان در پاسخ به پرسش مهر3 در قالب 9 جلد كتاب منتشر مي شود."

معاون نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:" 365 اثر كه در حدود يك سوم از آنها مربوط به معلمان است و مابقي به دانش آموزان تعلق دارد به عنوان نفرات اول تا سوم معرفي شده اند كه در مراسم مذكور جوايز خود را از رييس جمهور دريافت مي كنند."

وي 2 جلد از كتابهاي منتشره را متعلق به آثار فرهنگيان و 7 جلد از آن را مربوط به آثار دانش آموزي دانست و افزود:" آموزش و پرورش تلاش كرده است تا با پرشس مهر برخورد تبليغي و سياسي نداشته و در راستاي اهداف تعليم و تربيت كشور به گونه اي آموزشي و پژوهشي با آن روبرو شود."

دكتر فاني گفت : پرسش رييس جمهور كشور علاوه بر دانش آموزان، تمامي معلمان را نيز به عنوان مخاطب، درگير كر د و تا كنون آثار 250 هزار فرهنگي و دانشجوي تربيت معلم و آموزشكده هاي فني حرفه اي گرد آوري شده كه با توجه به رقم كل معلمان كشور اين ميزان بسيار چشمگير است."

وي آثار دريافت شده در سطح دانش آموزي را 2 ميليون و 400 هزار اثر عنوان كرد و افزود:" آثار دانش آموزي در سه سطح راهنمايي، اول و دوم متوسطه و سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي داوري شده است كه در مجموع از بين تمامي آثار رسيده از طرف فرهنگيان و دانش آموزان مجموعاً سه هزار اثر بعد از داوري به دبيرخانه وزارتخانه ارسال شده است."

وي پرسش مهر را گامي مهم در جهت ترويج روحيه پرسشگري، تحقيق و پژوهش ، نوع آوري در جامعه دانست و افزود:" پرسش مهردر بين معلمان و دانش آموزان نسبت به آينده كشور، انقلاب و آباداني ايران اسلامي حساسيت قابل توجهي را ايجاد كرد."

دكتر فاني ضمن اعلام همكاري سازمانهاي غير دولتي نظير يونيسف در برگزاري پرسش مهر ادامه داد:" در اين راستا مقالات و آثاري نيز براي اولين بار از مدارس ايراني خارج از كشور و سازمان هاي غير دولتي كه با دفتر علمي وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته اند، دريافت شده است."

گفتني است طرح پرسش مهر 3 در راستاي ارائه سوالاتي توسط رييس جمهور پيرامون راز و رمز انحطاط تمدن ايران اسلامي و طرز تلقي منفي جهان نسبت به آن، نقش انقلاب اسلامي درگشودن راه رهايي از اين نگونساري و راهكارهاي ارتقاي كشور و ملت براي رسيدن به جايگاه شايسته خود در جهان، در مهر ماه سال 81 در مراسم بازگشايي مدارس صورت گرفت.