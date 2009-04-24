تله کابین حیران سال آینده به بهره برداری می رسد

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه که از سال 83 آغاز شده به علت بروز برخی مشکلات در منطقه و به رغم هزینه های فراوان مجری طرح با موانع زیادی روبرو و متوقف شده بود.

وی افزود: مسیر تله کابین حیران از جاده های کنارگذر جاده آستارا آغاز شده و وارد جنگل فندقلوی نمین خواهد شد و با موضوع گردشگری و افزایش درآمدهای اقتصادی آن سنخیت کامل دارد.

وی با تاکید به برخوردار منطقه حیران از ویژگی های رفاهی و تفریحی اضافه کرد: همچنین مقرر شده در ابتدا، انتها و مسیر این تله کابین امکانات رفاهی و تفریحی نظیر رستوران، هتل و شهربازی ایجاد شود تا دهکده توریستی حیران تشکیل شود.

محمدی با اشاره به تلاشهای مجری طرح تله کابین برای اجرای این طرح عنوان کرد: بخش خصوصی تا به امروز با صرف هفت میلیارد ریال تمامی هزینه ها را یک جانبه تقبل کرده و اعتباری نیز دریافت نکرده است.

وی مزاحمتهای ایجاد شده در محل اجرای این پروژه عظیم گردشگری را یادآور شد و بیان داشت: در انجام این پروژه عظیم هیچ کس دچار خسارت و زیان اقتصادی و اجتماعی نخواهد شد، بلکه با نهایی شدن این طرح، صنعت توریسم منطقه متحول پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت گردشگری و پتانسیل موجود در منطقه حیران اظهار داشت: با تشدید پیگیری های مسئولان استان اردبیل مقرر شد محل عملیات مربوط به بسته بندی آب توسط شرکت مرزنشینان آستارا که مانع اصلی این دهکده توریستی بود، جابجا شود.

این مسئول چنین پروژه هایی را به نفع هر دو استان عنوان کرد و افزود: پروژه دهکده توریستی حیران فرصت مناسبی است تا استانهای اردبیل و گیلان برای جذب توریسم برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

وی از تشکیل کار گروه تخصصی دهکده توریستی حیران در استانداری گیلان تا 10 روز آینده خبر داد و یادآور شد: همچنین موارد اتخاذ شده در جلسه اخیر مدیران این استانها، جهت اجرا به دستگاه های مسئول استان گیلان ابلاغ خواهد شد.

محمدی با تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی این پروژه خاطرنشان کرد: با حضور در بانک عامل (صادرات)، ادارات و نهادهای دخیل در اجرای این پروژه مهم پشتیبانی های لازم را به عمل خواهیم آورد.