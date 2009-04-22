کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این کنگره که تا چهارم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت 45مقاله به صورت سخنرانی و 41مقاله نیز به صورت پوستر ارائه می شود.

در کنگره مذکور حدود 15تن از استاید برجسته لاپاراسکوپی از کشورهای مصر، فرانسه، چین، نروژ و... حضور یافته ضمن اینکه کارگاه آموزشی کنگره نیز آغاز به کار کرده است.

آشنایی متخصصان داخلی با پیشرفتهای روز دنیا، ارائه توانمندیهای جراحان داخل کشور و تبادل تجارب و تلاش برای کاهش عوارض احتمالی در این نوع جراحی و... از جمله اهداف برگزاری این کنگره به شمار می رود.