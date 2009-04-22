شهرداری بیرجند دو میلیارد تومان برای امکانات رفاهی این شهر هزینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا قلاسی ‌مود پیش از ظهر امروز در آستانه هفته شهر و شهروند و شوراها در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اعتبار تخصیص یافته در پروژه های مختلف و خریداری و نصب تجهیزات رفاهی و تفریحی بیرجند هزینه شده است.

وی با بیان اینکه جهت خریداری، نصب و محوطه ‌سازی فانفار شهربازی بیرجند اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده است، اظهار داشت: در فاز اول شهر بازی بیرجند با سه دستگاه آپولون، هواپیمای جهنده، ماژیک رایدقو، پیست کارتینگ و زمین پینت بال و پارک ترافیک راه اندازی شده است.

قلاسی تصریح کرد: اعتبارت فوق در جهت خرید چراغ های LED ، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، خرید سیستم هوشمند در هشت تقاطع سطح شهر، نصب تابلوهای دیجیتال، تابلوهای هدایت مسیر، سرعت گیر، تابلوهای جهت نما و رنگ های ترافیکی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه توسعه شهربازی بیرجند در دستور کار سال 88 این سازمان قرار دارد، بیان داشت: در این راستا دو دستگاه کشتی صفینه ای و ترن هوایی طی سال جاری خریداری و در این شهر بازی نصب خواهد شد.

قلاسی به فعالیت بازار روز بهشتی و پاسداران در سال 86 اشاره کرد و افزود: جهت رفع مشکلات مردم در این راستا تکمیل حصار بازار، تجهیز آن به آب سردکن، استقرار دفتر بازار و نصب 30 سایه بان در بازار روز بهشتی و همچنین نصب 20 سایه بان در بازار روز پاسداران نصب شده است.

مدیر عامل سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند تبلیغات محیطی را یکی از مشکلات اساسی مردم در سال های گذشته دانست و عنوان کرد: در این راستان 50 تابلو در سطح شهر خریداری و نصب شده است.

این مقام مسئول به رشد 300 درصدی منابع درآمدی این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: جمع کل درآمدهای بازار روز 152 میلیون تومان و در آمد تبلیغات محیطی بالغ بر 55 میلیون تومانب وده است.

مدیر عامل سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند در پایان برگزاری 23جشن و جشنواره، برگزاری بیش از 1.5 برنامه در هر ماه، برگزاری جشنواره آدم برفی، جشنواره پرواز، جشنواره سرسبزی، جشنواره بادبادک ها، جشنواره ماشین های شارژی، جشنواره فرهنگی ـ ورزشی کودکان یک تا شش سال و شش تا شش سال و... را از جمله جشن های برگزار شده طی سال گذشته برشمرد.