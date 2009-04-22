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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۱۴

میزان آبدهی چاههای تامین آب شرب گلستان حدود 30 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب فاضلاب گلستان گفت: میزان آبدهی برخی از چاههای تامین آب آشامیدنی استان بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رضایی ظهر چهارشنبه در شورای حفاظت از منابع آب شرب شهری استان افزود: این درحالی است که 95 درصد منابع آب آشامینی از آبهای زیرزمینی تامین می شود و با گرم شدن هوا، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و آبدهی چاهها و چشمه های تامین کننده چشمگیرتر می شود.

وی اظهار داشت: تعدیل و کاهش مصارف مشترکین پرمصرف و ایجاد منابع مستقل برای واحدهای صنعتی فضای سبز و مراکز ورزشی امری ضروری است.

به گفته رضایی، با توجه به کاهش میزان آورد رودخانه ها و حجم آبگیری سدهای استان در فصل گرما شاهد فعال شدن چاههای کشاورزی در دشت بوده و به تبع آن منابع آب آشامیدنی شهرهای کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان بیان داشت: توجه به محدودیت منابع آبی استان در کنار فعالیتهای اساسی برای افزایش ظرفیت تامین و کاهش هدر رفت آب، موضوع اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت مدیریت تقاضا از مهمترین سیاستهای شرکت در سال جاری است.

وی یادآور شد: دستیابی به این اهداف جز با مشارکت مردم و مسئولین استان و یاری رسانه ملی و مطبوعات میسر نیست.

وی، کاهش اثرات خشکسالی را حفر و تجهیز 20 حلقه چاه آب شرب در سطح شهرهای استان، طرحهای اصلاح زدن شبکه توزیع آب شهرها، نصب و تجهیزات و ابزار دقیق اندازه گیری در مبادی تولید و مصرف و اجرای تکنیکهای آب بدون درآمد و مدیریت مصرف را از مهمترین برنامه های اجرا شده در راستای کاهش اثرات خشکسالی در استان عنوان کرد.

استان گلستان 186 هزار مشترک آب و فاضلاب دارد.

کد مطلب 865464

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