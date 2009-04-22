دعوت از وزیر فرهنگ آذربایجان برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی روز گذشته در دیدار با ابوالفضل گارایو وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان به اشتراکات زیاد دو ملت ایران و آذربایجان اشاره کرد و گفت: ممکن است ما با چند کشور ویژگی های مشترکی داشته باشیم ولی اشتراکات میان ایران و آذربایجان بیشمار و روابط فکری و فرهنگی دو کشور منحصر به فرد است.

وی افزود: بر اساس اعتقادات دینی و تصمیم بزرگان دو کشور باید در پیوند بیشتر دولت‌ها و ملت‌های ایران و آذربایجان بکوشیم. هر کس که قدمی در راه اختلاف میان مسلمانان بر دارد از اولین اصل اعتقادی ما یعنی توحید فاصله گرفته است.

اشعری در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به مصوبات کنفرانس رؤسای کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو و تصمیم اعضا برای تشکیل اتاق اکو در کتابخانه‌های ملی گفت: تصویب اساسنامه این کنفرانس و انتخاب راهکارهای اجرایی کردن مفاد آن دو قدم اساسی برای همگرایی بیشتر میان کتابخانه های ملی کشورهای عضو بود که در نشست باکو به آن دست یافتیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان همچنین به غنای موسیقی آذربایجان اشاره کرد و افزود: ما علاقه مندیم آرشیو کاملی از موسیقی قدیمی و سنتی آذربایجان برای اطلاع رسانی و استفاده محققین و پژوهشگران در بخش منابع غیر کتابی کتابخانه ملی ایران داشته باشیم.

ابوالفضل گارایو نیز در این دیدار، حضور همه کشورهای عضو در کنفرانس رؤسای کتابخانه‌های ملی را نشان دهنده اهمیت روابط فرهنگی میان کشورهای منطقه اکو دانست و گفت: باکو به میزبانی این کنفرانس برای تحکیم عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام احتیاج داشت. ما و ایران به غیر از تعاملات فرهنگی به عنوان دو همسایه در عرصه بین المللی نیز اشتراکات زیادی داریم که ثبت جشن نوروز در یونسکو به عنوان میراث مشترک دو ملت نمونه آن است.

وی به اشتراکات تاریخی دو ملت اشاره کرد و افزود: ما باید سعی کنیم برای آینده، بیشتر همدیگر را بشناسیم و بفهمیم زیرا فرهنگ پلی است که ملت های ایران و آذربایجان را به هم متصل کرده است. برگزاری هفته‌ها و ویژه برنامه‌های فرهنگی یکی از راه‌های آشنایی بیشتر دو ملت است و می‌تواند دارایی‌های فکری و فرهنگی هر دو ملت را به ملت‌های دیگر بشناساند.

وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان تبادل کتاب، موسیقی و نقاشی را از راههای گسترش مبادلات فرهنگی میان دو کشور دانست و دستور داد نسخه کاملی از آرشیو موسیقی سنتی جمهوری آذربایجان از موزه موسیقی این کشور به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اهدا شود.