نطق فدایی با واکنش برخی نمایندگان روبرو شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین فدایی نماینده تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه در نطق میان دستور طی سخنانی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخت و در خصوص فضای سیاسی کشور اظهاراتی بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه ترسیم آرایش سیاسی کشور از ابتدای انقلاب به دو جناح چپ و راست بر اساس اصول و منطق صحیحی نبوده است، گفت: حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری نیز هیچ گاه این دسته بندی را قبول نداشتند.

فدایی تصریح کرد: این تقسیم بندی با هدف صف آرایی کاذب و رو در رو قرار دادن نیروهای انقلاب برنامه ریزی شده و کسانی که بر آن پافشاری می کنند به دنبال هدر دادن فرصت های ملی و مستهلک کردن ظرفیت های عظیم نیروهای انقلاب اسلامی هستند.

این نماینده تهران در ادامه نطق خود خاطر نشان کرد: این جریان را برای تامین روحیه افزون طلبانه، انحصارگرایانه و تمامیت خواه خود، سه کانون و قدرت و ثروت و رسانه را به آسانی گرد هم آورده تا طرح جدید خود را برای القای ناکارآمدی مدیریت جرایی و ترسیم شرایط اضطراری و بحرانی کشور از طریق سیاه نمایی و ترسیم فضای یاس آلود به اجرا بگذارد تا بر اساس آن القا شود که تنها راه نجات تشکیل دولت وحدت ملی برای نفی احمدی نژاد است. این شبکه اختاپوسی در بازی جدید خود با ماسک جدیدی که بر صورت نهاده به دنبال یارگیری از جبهه رقیب است.

وی گفت : اگر دیروز روحیه اقتصاد بسته و دولتی و کوپنی، فضای فکری این جریان بوده و روز دیگر با 180 درجه چرخش، اقتصاد سرمایه داری الگوی نجات بخش دانسته می شد اما امروز فضای اقتصاد کشور توسعه عدالت محور است.

فدایی گفت : آن روز اگر دائما القاء گسست نسل ها، گسست حاکمیت ها و بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان را تبلیغ و تهدید می نمودند امروز بازسازی اعتماد عمومی نسبت به دولت و ساختارهای نظام یک فرصت و دستاورد گران سنگ است.

وی در ادامه با مقایسه شرایط دولت های هشتم و نهم ریاست جمهوری و بیان مشکلات در دوره هشتم و پیشرفت ها در دولت نهم تاکید کرد: مبادا اشکالات موجود و دمیدن وسوسه های شیطانی خناسان موجب شود که نسبت به این همه دستاوردهای عظیم اصولگرایان غفلت نموده و در انجام وظیفه و تکلیف و رسالت تاریخی خود دچار شک و تردید بشویم.

در اثنای قرائت این نطق توسط فدایی، نمایندگان اصولگرای مجلس چندین بار با فریاد احسنت سخنان وی را تاکید کردند.

نمایندگان پس از پایان قرائت نطق فدایی با جمع شدن به گرد وی با او روبوسی کردند و از قرائت این نطق تشکر کردند.

قرائت این نطق 20 دقیقه به طول انجامید که فدایی علاوه بر 7 دقیقه زمان اختصاصی خود از 5 دقیقه زمان نطق اضطراری و 7 دقیقه وقت یک نماینده استفاده کرد.

اما کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت مجلس نسبت به این نطق شکایت کرد و با صدای بلند اعتراض خود را نسبت به نطق انتخاباتی فدایی بیان کرد و خواستار تذکر شد اما این اجازه به وی داده نشد.

وی در پایان جلسه در تذکری گفت: رئیس مجلس تاکید داشتند که تریبون مجلس تریبون انتخابات نباشد اما این حرف نقض شد.

امیر طاهرخانی نماینده تاکستان نیز در تذکری خواستار حفظ شان و جایگاه مجلس شد و گفت: نباید این تریبون محل تسویه حساب های جناحی و سیاسی نمایندگان و حمله به یکدیگر باشد اما امروز شاهد بودیم یکی از دوستان به جای نطق میان دستور بیانیه انتخاباتی قرائت کرد.

ابوترابی در پاسخ به این نمایندگان گفت: هیئت رئیسه و همکاران با مشورت یکدیگر تصمیم گرفته اند تریبون مجلس تبدیل به تریبون حمایت یا تبلیغ کاندیداهای ریاست جمهوری نشود اما این بحث حدودی دارد که باید تعریف شود اجازه دهید تعریف مشخصی از این موضوع بشود و سپس در آن مسیر حرکت کنیم.