۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۳۶

کوثری در جمع خبرنگاران:

کمیسیون امنیت ملی در خصوص دریای خزر تشکیل جلسه می دهد

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری نشستی برای مسائل مربوط به دریای خزر با حضور مسئولان مربوطه در برنامه روز دوشنبه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسماعیل کوثری در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران بیان داشت: در جلسه ای روز دوشنبه برگزار می شود تا تصمیمات نهایی در خصوص بازدید اعضای کمیسیون از دریای خزر و همایشی که قرار است هفته آینده در این منطقه برگزار شود ، اتخاذ گردد.

نماینده تهران درپاسخ به سئوال دیگری در خصوص اقدام سپاه در انهدام سایت های مستهجن گفت: اقدامات دشمنان در این زمینه چیزی نیست که متوقف شود، بنابراین باید سپاه دائما این موضوع را رصد کند و امیدواریم که به زودی قانون مشخصی نیز نهایی شود تا بتواند جلوی این مسائل را بگیرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کمیسیونهای امنیت ملی و فرهنگی پیش از این گزارش اقدام سپاه در انهدام سایت های مستهجن را دریافت کرده بودند، گفت: هفته آینده مسئولان سپاه پاسداران گزارش دیگری به تعدادی از نمایندگان ارائه خواهند کرد.

