کمیسیون امنیت ملی در خصوص دریای خزر تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسماعیل کوثری در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران بیان داشت: در جلسه ای روز دوشنبه برگزار می شود تا تصمیمات نهایی در خصوص بازدید اعضای کمیسیون از دریای خزر و همایشی که قرار است هفته آینده در این منطقه برگزار شود ، اتخاذ گردد.

نماینده تهران درپاسخ به سئوال دیگری در خصوص اقدام سپاه در انهدام سایت های مستهجن گفت: اقدامات دشمنان در این زمینه چیزی نیست که متوقف شود، بنابراین باید سپاه دائما این موضوع را رصد کند و امیدواریم که به زودی قانون مشخصی نیز نهایی شود تا بتواند جلوی این مسائل را بگیرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کمیسیونهای امنیت ملی و فرهنگی پیش از این گزارش اقدام سپاه در انهدام سایت های مستهجن را دریافت کرده بودند، گفت: هفته آینده مسئولان سپاه پاسداران گزارش دیگری به تعدادی از نمایندگان ارائه خواهند کرد.