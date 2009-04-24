محمد صدری تهیهکننده این مسابقه به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید این مسابقه مدتی است آغاز شده و از 17 خرداد تصویربرداری در استودیو گلستان شروع میشود. علیرضا خمسه کارگردانی هنری "ستارههاتو خط نزن" را برعهده دارد و مهران آزاده کارگردان تلویزیونی آن است.
وی افزود: ژیلا صادقیان و جواد رضویان مجریان این مسابقه هستند. امیدواریم برنامهریزی به شکلی باشد که رضویان زمان تصویربرداری درگیر پروژه دیگری نباشد.
این تهیهکننده ادامه داد: در این مسابقه زنها با شوهرها رقابت میکنند و میآموزند در فضایی رقابتی با هم به تفاهم برسند و نقش و جایگاه خود را در زندگی مشترک را تعریف کنند.
مسابقه "ستارههاتو خط نزن" در 52 قسمت 50 دقیقهای در شبکه سه تولید میشود. این برنامه تابستان شنبه تا چهارشنبه روی آنتن میرود. خمسه پارسال برای بازی در فیلم "بیست" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل از جشنواره فیلم فجر شد.
علیرضا خمسه کارگردانی هنری مسابقه تلویزیونی "ستارههاتو خط نزن" را بر عهده دارد که تابستان امسال روی آنتن شبکه سه میرود.
محمد صدری تهیهکننده این مسابقه به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید این مسابقه مدتی است آغاز شده و از 17 خرداد تصویربرداری در استودیو گلستان شروع میشود. علیرضا خمسه کارگردانی هنری "ستارههاتو خط نزن" را برعهده دارد و مهران آزاده کارگردان تلویزیونی آن است.
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