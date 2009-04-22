840 میلیارد ریال از مطالبات فرهنگیان گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر چهارشنبه در اولین نشست مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان افزود: در حال حاضر فقط 34 درصد پاداش پایان خدمت بازنشستگان از سال 87 باقیمانده و هیچ بدهی دیگری به فرهنگیان نداریم.

وی اظهار داشت: سال جاری حدود سه هزار نفر از فرهنگیان استان بازنشسته می شوند که از این تعداد یکهزار و 733 نفر بازنشسته پیش از موعد و یکهزار نفر نیز بازنشسته عادی هستند.

وی کمبود نیرو را از جمله مشکلات بیان و خاطرنشان کرد: این مشکل را از طریق اعمال تجمیع مدارس کم جمعیت جبران خواهیم کرد.

پائین محلی، با اشاره به نامگذاری سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف گفت: در برنامه ریزیها باید سعی شود از لوازم و امکانات استفاده بهینه شود و امول دولتی همانند اموال شخصی باید مهم باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: برای رفع مشکلات آموزش و پرورش، همفکری، همدلی و همکاری اصل مهم بوده و اگر همدلی و همراهی نباشد، ضرر می کنیم.

وی با اشاره به نزدیک شدن هفته معلم یادآور شد: ارزش گذاری از شخصیت هایی همچون شهید مرتضی مطهری به نحو شایسته ای باید صورت بگیرد زیرا ارزش گذاری به مقام علم و معلم است.

وی عنوان کرد: تجلیل و گرامیداشت هفته معلم باید به دستگاههای دیگر سپرده شود و آنها از معلمان تقدیر کنند، همچنانکه در گرگان شهرداری وارد عرصه شد و تجلیل از مقام معلم را بر عهده گرفته است.



استان گلستان 25 هزار فرهنگی و 340 هزار دانش آموز دارد.