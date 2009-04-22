ماهنامه "اطلاعات حکمت و معرفت" ویژه فمینیسم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فمینیسم یکی از مهمترین و پرسروصداترین نحله‌های فلسفی و نظری معاصر است و به همین جهت باید آشنایی خوبی با مبانی و تبعات این رویکرد داشته باشیم. به توجه به این اهمیت جریده "اطلاعات حکمت و معرفت" شماره فروردین‌ماه خود را به این موضوع اختصاص داده است.

عنوانهای برخی از مقاله‌های این شماره با محور فمینیسم که در این جریده به چاپ رسیده‌اند بدین قرارند: فلسفه: دعوتی به ژرف‌اندیشی/ انشاءالله رحمتی، مطالعات فمینیستی و استراتژی هر توسعه/ خاویر پریرا، گفتاری در فمینیسم / احسان شاکری خوبی و خوانشی از گفتمان فمینیسم اسلامی/ حسین سرافراز.

این نشریه به این مقاله‌ها و گفتارها اکتفا نکرده و نوشتارهای دیگری را هم به چاپ رسانده است.