فقط 4 بیمارستان در 15 استان زباله ها را اصولی دفع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور چهارشنبه در نشست خبری با بیان این مطلب گفت: 80 درصد شهرهای کشور امکان بازیافت زباله های تولیدی روزانه را ندارند این در حالی است که پساب های خانگی و صنعتی و بیمارستانی زیست انسانی کشور را تهدید می کند.



دکتر حسن اصیلیان افزود: اگر چه در استان هایی مثل خراسان به خصوص شهر مشهد واحد بازیافت وجود دارد و در تهران هم تنها 30 درصد زباله ها بازیافت می شود، اما بقیه شهرها و استان های کشور فاقد امکانات بازیافت هستند و ضرورت دارد مجوز کمپوست در بعضی شهرها داده شود تا آلودگی ناشی از پساب ها کمتر شود.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد زباله های تولید کشور قابلیت بازیافت را دارند گفت: پسماندهای بیمارستانی بر اساس ماده 11 قانون مدیریت پسماند وظیفه وزارت بهداشت است که کار تفکیک و سپس جمع آوری را به عهده دارد با این حال این وزارت خانه در این زمینه کم توجهی می کند.

معاون زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور ، 10 تا 20 درصد زباله را قابل بازیافت ندانست و تاکید کرد: متاسفانه از این طلای کثیف به خوبی استفاده نمی کنیم و حتی با بی توجهی باعث آلوده تر شدن محیط زندگی خود می شویم.

وی با اشاره به ضوابط حاکم بر قانون دفع پسماند های پزشکی افزود: 80 درصد زباله های بیمارستانی همان زباله های خانگی است و تنها 20 تا 25 درصد آنها زباله های عفونی است که به علت فقدان سامانه تفکیک مناسب بقیه زباله ها را نیز خطرناک می کند و طبق آمار روزانه 400 تن زباله پزشکی در کشور تولید می شود که بر اساس معیار های دنیا هر تخت روزانه 3 کیلوگرم پسماند تولید می کند.

اصیلیان با اشاره به مطالعاتی که در شهرهای کشور پیرامون رعایت اصول زباله های بیمارستانی در کشور انجام شده است، گفت: تنها 15 استان این گزارش را ارسال کردند که از 274 بیمارستان دولتی و694 درمانگاه تنها 4 بیمارستان و مرکز بهداشت با شرایط روز دفع زباله انجام می دهند و بقیه نامطلوب و غیر اصولی است.