به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان امسال از یازدهم مردادماه به مدت پنج روز در همدان برگزار می‌شود.

در فاصله کمتر از چهار ماه به آغاز این جشنواره که مهمترین رویداد سینمایی داخلی در حوزه کودک و نوجوان محسوب می‌شود، می‌توان مروری داشت بر فیلم‌هایی که به واسطه مضمون و سابقه فیلمساز احتمال حضورشان در این جشنواره می‌رود.





کلانتری غیر انتفاعی

ذکر این نکته ضروری است که هر سال معمولاً تعدادی از فیلم‌هایی که در این جشنواره به رقابت می‌پردازند برآیندی از آثار جشنواره فجر هستند. در واقع فیلم‌هایی که با محوریت کودک و نوجوان در جشنواره فجر مورد توجه قرار گرفته باشند، از گزینه‌های قطعی حضور در این عرصه هستند.

به این ترتیب با ارزیابی کلی از جشنواره فیلم فجر و آثاری که در این فاصله با محوریت کودک و نوجوان ساخته شده و به مرحله نهایی رسیده‌اند، می‌توان به فهرستی احتمالی از فیلم‌های به نمایش درآمده در بیست و سومین دوره جشنواره کودک و نوجوان همدان رسید.

"نویسنده" نخستین فیلم نادر طریقت با فیلمنامه‌ای از هستی طریقت به تهیه‌کنندگی حبیب اسماعیلی ساخته شده است. این فیلم یک درام روانکاوانه درباره یک زن نویسنده است که در زندگی با مشکلاتی مواجه می‌شود. مهناز افشار، پژمان بازغی، لادن طباطبایی، حامد زیاران و ملیکا ناظری از بازیگران این فیلم هستند.

از دیگر عوامل می‌توان به مستانه مهاجر تدوینگر، تهمینه میلانی مشاور کارگردان، علیرضا زرین‌دست فیلمبردار، مجید میرفخرایی طراح هنری، اسحاق خانزادی صداگذاری، ملودی اسماعیلی طراح صحنه و لباس و سودابه خسروی چهره‌پرداز نام برد.

در بخشی از این فیلم موضوع کودک‌آزاری مطرح می‌شود که یکی از معضل‌های اجتماعی است و از این وجه حضورش می‌تواند در جشنواره کودک و نوجوان واجد اهمیت باشد. حامد زیاران و ملیکا ناظری بازیگران خردسال "نویسنده" پیش از این از جشنواره کودک همدان جوایزی دریافت کرده‌اند و حضورشان می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

"ماه‌بانو" هشتمین فیلم نیمه‌بلند لیلا میرهادی با فیلمنامه‌ای از علی طالبی و میرهادی به تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده است. داستان درباره کودکان روستایی است که هر روز برای تماشای پرواز به اطراف فرودگاه می‌روند. پریوش نظریه، امیرحسین معلومی، مهدی عطاران، آندیا عرب‌خویی، عبادالله کریمی، سهیلا کلیایی و بازیگران محلی از نقش‌آفرینان فیلم هستند.

از دیگر عوامل می‌توان به سعید پوراسماعیلی تدوینگر، چنگیز صیاد صداگذار، شهرام توکلی آهنگساز، حسن پویا فیلمبردار، یدالله نجفی صدابردار، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس، آفرین صادقی طراح گریم، محمد طلوع مدیر تولید و محمد‌رضا کریمی صارمی مجری طرح اشاره کرد.

میرهادی فارغ‌التحصیل کارگردانی سینما از دانشگاه هنر، فعالیت سینمایی خود را از سال 1360 در کانون آغاز کرد. او پس از فیلم "شعر صبح" که برگزیده مسابقه فیلم‌های دانشجویی اسپانیا شد، فیلم‌های "آئینه خیال"، "بشنو از گل"، "درس سحر"، "زنگ آخر زلزله"، "مادر" و "پندار" را ساخته است.

"و کسی در راه است" سومین فیلم رهبر قنبری پس از "پرنده‌باز کوچک" و "او" است. این فیلم که محصول شبکه دو سیما است، داستان نوجوانی 11 ساله به نام صمد را روایت می‌کند که در آزمونی سخت به عنوان پیام‌رسان تلفنخانه روستا انتخاب و به دلیل علاقه دیگر دوستانش به این شغل با اتفاق‌هایی روبرو می‌شود.

بازیگران محلی و بومی گیلان و مازندران در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند. از دیگر عوامل می‌توان به محمد داودی تهیه‌کننده، فریدون شیردل مدیر تصویربرداری، روح‌الله جعفربگلو صدابردار، جعفر محمدشاهی طراح صحنه و لباس، احسان روناسی و شیوا پاک‌نیت چهره‌پرداز و جلیل شعبانی مجری طرح اشاره کرد. این فیلم با تبدیل به نسخه 35 در جشنواره کودک به نمایش درمی‌آید.

"یک وجب از آسمان" دومین فیلم علی وزیریان پس از "خدا نزدیک است" به تهیه‌کنندگی سیدحسین حقگو ساخته شده است. این فیلم داستان نوجوانی گلفروش را روایت می‌کند که آرزوی داشتن یک وجب از آسمان را در سر دارد و به آرزویش نیز می‌رسد.

بهروز بقایی، لادن طباطبایی، علی سلیمانی، امیر آتشانی، افسر اسدی، مهوش وقاری، محسن قاضی مرادی، نادر سلیمانی، مینا جعفرزاده و آتیلا پسیانی بازیگران، فرامرز ابوالصدق صداگذار، بردیا کیارس آهنگساز، محمد آلادپوش مدیرفیلمبرداری، فرهاد ویلکیجی طراح صحنه، مهرداد میرکیانی طراح چهره‌پردازی، محسن روزبهانی مسئول جلوه‌های ویژه و مجید بابایی مدیر تولید فیلم هستند.

"یک وجب از آسمان" با وجود انصراف اولیه کارگردان در بخش خارج از مسابقه بیست و هفتمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و به عنوان سومین فیلم برگزیده انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان انتخاب شد. "یک وجب ..." می‌تواند با توجه به مضمون و فضای فیلم از گزینه‌های حاضر در جشنواره کودک باشد.

"پای پیاده" هفتمین فیلم فریدون حسن‌پور پس از "نشانی" به تهیه‌کنندگی علی لدنی ساخته شده است. این فیلم داستان خانواده‌ای است که می‌خواهند پیرپسر خود را زن بدهند. محمدرضا فروتن، رضا ناجی، فاطمه صادقی، مریم بوبانی، فریبا آهنگ، دانیال محمودنیا، قاسم شبگرد، اردشیر وزیری، الناز ثقفی، نوشین بابایی و مبینا میرزاکریمی بازیگران فیلم هستند.

از دیگر عوامل می‌توان به نادر معصومی مدیر فیلمبرداری، سعید شاهسواری تدوینگر، جهانگیر میرشکاری و بهمن الوندی صدابردار، مسعود بهنام صداگذار، حسن روحپروری طراح صحنه و لباس، محمد قومی و اعظم بیات طراح گریم، کیومرث عباسی مدیر تولید و علی لدنی تهیه‌کننده اشاره کرد.



فریدون حسن‌پور سازنده فیلم‌هایی چون "تعطیلات تابستانی"، "دارا و ندار"، "وقتی همه خواب بودند" و "نشانی" است و معمولاً آثارش در جشنواره کودک و نوجوان به نمایش درمی‌آید.

"حیران" نخستین فیلم شالیزه عارف‌پور به تهیه‌کنندگی رخشان بنی‌اعتماد و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است. این فیلم بر اساس فیلمنامه‌ای از عارف‌پور و نغمه ثمینی داستان ماهی دختر روستایی است که با حیران مهاجر جوان افغان آشنا می‌شود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج می‌کند، پیوندی که پیامدهای بسیار دارد.

باران کوثری، مهرداد صدیقیان، خسرو شکیبایی، فرهاد اصلانی، ژاله صامتی، فوژان عارفپور، محسن و پارسا مکاری و احمد یاوری شاد بازیگران، رخشان بنی‌اعتماد مشاور کارگردان، امیر اثباتی طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح گریم، ساسان نخعی صدابردار و نوا روحانی مدیر تولید فیلم هستند.



از "حیران" به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شرکت‌کننده در جشنواره کودک و نوجوان همدان یاد می‌شود که البته می‌تواند بیشتر مرتبط با موضوع جوانان، مهاجران افغان و عشق‌های روستایی در این فیلم باشد.

"کلانتری غیر انتفاعی" جدیدترین فیلم یدالله صمدی پس از "شهر آشوب" و محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. فیلم درباره یک کلانتری غیر‌انتفاعی است که وظیفه خود می‌داند امنیت محله، خصوصاً امنیت کودکان را تأمین کند. اما چگونگی انجام آن به محور اصلی فیلم تبدیل شده است.

مهران رجبی، گوهر خیراندیش، امیر جعفری، شهرام قائدی، مختار سائقی، فردوس کاویانی، مرتضی احمدی، باقر صحرارودی، کیومرث ملک‌مطیعی، امیر وطن‌زاد، اتابک نادری، آرش نوذری، علی سلیمانی، علی شادمان و آزاده اسماعیل‌خانی، اصغر نقی‌زاده، منصور نیکوسخن، آرش جاویدی و خسرو خانمحمدی بازیگران این فیلم طنز هستند.

از دیگر عوامل می‌توان به بهرام دهقانی تدوینگر، مانی هاشمیان صداگذار، محمدرضا کریمی صارمی مجری طرح، محمد طلوع مدیر تولید، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس، محمد شیوندی صدابردار، سعید ملکان طراح گریم، پیمان ابدی طراح و مدیر اکشن اشاره کرد. صمدی فیلم‌های "اتوبوس"، "دمرل"، "ایستگاه" و ... را در کارنامه دارد.

"مسافر کربلا" نخستین تجربه کارگردانی بیژن شکرریز داستان نوجوانی است که قصد دارد قالیچه نذری مادربزرگ را به کربلا ببرد. او این قالیچه‌ را برای دایی امیر رزمنده‌ای که سال‌هاست از او خبری نیست، بافته است. مهرداد ضیایی، مریم کاظمی، احمد عباسقلی، ارسطو خوش‌رزم، سیما مطلبی، طاهره اعلایی و حسین پرستار از بازیگران هستند.

از دیگر عوامل می‌توان به سیدمهدی شجاعی فیلمنامه‌نویس، ایرج عاشوری مدیر فیلمبرداری، مریم کاظمی بازیگردان، شهرام متولی‌باشی صدابردار، بابک پناهی طراح صحنه و لباس، محمود مهدوی طراح چهره‌پردازی و گروه سینمایی "دیدگاه" مجری طرح و محمدرضا کریمی ‌صارمی مشاور پروژه اشاره کرد.

"کودک و فرشته" نخستین فیلم مسعود نقاش‌زاده به تهیه‌کنندگی حسن کلامی و سیما فیلم ساخته شده است. این فیلم بر اساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گوهری در روزهای آغازین جنگ و سقوط خرمشهر به روایت قصه دو نوجوان به نام‌های بهنام و فرشته می‌پردازد که خانواده‌شان را در جریان حمله عراق به ایران و اصابت گلوله به خانه شان از دست داده‌اند.

مونا احمدی، محمدرضا زادسرور،افشین ‌هاشمی، سیما خضرآبادی، سودابه بیضایی، قاسم زارع، شبنم مقدمی، مالک سراج، وحید نجفی شوشتری، علیرضا حسینی و حسین توشه بازیگران، محمدرضا موئینی تدوینگر، نادر معصومی فیلمبردار، سعید آهنگرانی طراح صحنه، ژاله زکی‌زاده طراح لباس، عباس رستگارپور صدابردار، جواد شریفی راد مسئول جلوه‌های ویژه، محمدعلی ضرابی طراح گریم، محسن روشن صداگذار و رحمت‌الله عبدالله‌زاده مدیر تولید فیلم هستند.

"کودک و فرشته" در بیست و هفتمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و موفق شد از بخش فیلم‌های اول و دوم دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین بازیگر زن برای مونا احمدی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی و پلاک طلایی و جایزه نقدی نگاه ملی را به خود اختصاص دهد. این فیلم همچنین هفت جایزه از بخش تجلی اراده ملی جشنواره فجر دریافت کرد.





کودک و فرشته

"پریا" ساخته حسین قاسمی جامی با فیلمنامه‌ای از خودش داستان نویسنده‌ای است که یکی از شخصیت‌های قصه‌اش به دنیای واقعی می‌آید. در این فیلم کودکانه رضا شفیعی جم، الیزابت امینی، ترلان پروانه و مرتضی ضرابی نقش‌آفرینی می‌کنند.

از دیگر عوامل می‌توان به احسان اسکندری تصویربردار، مرتضی ضرابی طراح گریم و چهره‌پرداز، محمد قومی مدیر صدابرداری، ح. قاسمی جامی طراح صحنه و لباس، مهدی فارسی مدیر تولید و حسین حبیبی خلیفه نو سرمایه‌گذار اشاره کرد.

"بال‌های خوشبختی" بهروز شعیبی به تهیه‌کنندگی مهدی کریمی ساخته شده است. در این فیلم کودکانه سعید پورصمیمی، زهرا سعیدی، محسن قاضی‌مرادی، امیرحسین عسگری، میلاد کیمرام، مهدی باطبی، حمید مولوی، احمد یاوری شاد، سعید شورجه، منوچهر یکتاوثوقی، منوچهر هنردان و آناهیتا همتی نقش‌آفرینی می‌کنند.

از دیگر عوامل می‌توان به سعید انصاری آهنگساز، رحیمه شجاعی صداگذار، نازنین مفخم تدوینگر، سعید اصغرزاده و شعیبی فیلمنامه‌نویس، فرشاد محمدی تصویربردار، فرزام منطقی و محمد صالحی صدابردار، محسن سراب مدیر تولید، فاطمه کمالی طراح گریم و مهری عطایی طراح صحنه و لباس اشاره کرد و فیلم محصول وراهنر است.

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان همدان از 11 تا 15 مردادماه 88 در همدان برگزار می‌شود.