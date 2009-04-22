۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

اختصاصی مهر/

علت آتش سوزی "پریشان" نامعلوم است/ نیاز به هلی کوپتر برای اطفاء حریق

در جریان آتش سوزی مجدد امروز صبح دریاچه پریشان که هم اکنون نیز ادامه دارد بیش از 100 هکتار از نیزارها این تالاب طعمه حریق شده و این در حالی است که هیچ نیرویی برای خاموش کردن زبانه های آتش در منطقه حضور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در ضلع غربی دریاچه پریشان و در محوطه ای بین پاسگاه محیط زیست و روستای زوالی و پل آب گینه در حال رخ دادن است و هم اینک وزش باد شعله های آتش را بیش از دو متر به هوا می برد.

یکی از فعالان محیط زیست کازرون که در محل آتش سوزی نیزارهای تالاب پریشان حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: شعله های آتش به قدری زیاد است که آتش نشانان نیز نتوانستند کاری بکنند و می گویند با امکانات محدود نمی توان آتش را مهار کرد و نیاز به هلی کوپتر و امکانات پیشرفته دارد و به نظر می رسد حضور نیروهای ارتش نیز ضروری است.

الهه عباسپور با اشاره به بی خبری مسئولان شهر کازرون تاکید کرد: بوی سوختن دریاچه در شهر کازرون هم می آمد و ما با کنجکاوی متوجه دود غلیظی شدیم که از سمت غربی دریاچه بلند شده بود و الان یک کیلومتر در داخل عمق دریاچه هستیم و صدای شکستن و سوختن نیزارها آزار دهنده است.

وی در ادامه افزود: مسئولان سازمان محیط زیست و دفتر منطقه ای تالاب پریشان هنوز به منطقه نیامده اند و البته هیچ خبری از علل آتش سوزی در دست نیست.

خبرهای جدید و تصاویر آتش سوزی متعاقبا منتشر می شود.

