احمدی نژاد در ژنو در مقابل بی قانونی غرب ایستاد/ تقویت موضع ایران

"الینور عمانی" بنیانگذار سازمان غیردولتی (Iranian- American Friendship) در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد در کنفرانس دوربان 2 و برخورد رسانه های غربی با این موضوع گفت: رسانه های غربی در گزارش صحبت های رئیس جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اخلاق حرفه ای و صداقت را رعایت نکردند و با سانسور سخنرانی وی مطالب را به شکلی منتشر کردند که در خواننده، شنونده و بیننده نسبت به وی بدبینی ایجاد کند.

بنیانگذار کمیته دوستی ایران-آمریکا، رسانه های ایران و تا حدی کمی بی بی سی را تنها رسانه هایی دانست که گزارش کامل و درستی را از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و حاشیه های آن ارائه کرده اند.

احمدی نژاد حرف دل کشورهای درحال توسعه را بیان کرد

وی ادامه داد: رسانه های غربی فقط روی چند معترض به سخنان احمدی نژاد تمرکز کردند تا توجه افکار عمومی را از تاثیر مثبتی که سخنان رئیس جمهوری ایران روی نمایندگان مسلمانان، اعراب، آفریقایی-آسیایی ها و ملت های آمریکای لاتین گذاشت منحرف کنند.

بنیانگذار کمیته دوستی ایران-آمریکا ادامه داد: رسانه ها و خبرنگاران حامی صهیونیسم در روزهای گذشته تلاش کردند با سانسور خبری گسترده، اهمیت نقش ایران به عنوان قدرتی منطقه ای و هدایتگر را زیرسئوال ببرند.

عضو برجسته سازمان ضد جنگ "No War Westchester And Progressive News Network" درباره خروج نمایندگان کشورهای اروپایی از نشست دوربان 2 هنگام سخنرانی احمدی نژاد گفت: غربی ها از این خشمگین هستند که رئیس جمهوری ایران در حال به چالش کشیدن نهادهای کنونی بین المللی است که می تواند قدرت آنها را تثبیت کند.

وی به تلاش های غرب برای جلوگیری از زیرسئوال رفتن صهیونیست ها نیز اشاره کرد و گفت: احمدی نژاد در مقابل خواست غرب ایستاد و مشکلاتی را بیان کرد که توسط کشورهای در حال توسعه احساس شده است.



عمانی ادامه داد: فاتحان جنگ های جهانی دوم خود را فاتح جهان می دانند و حقوق دیگر ملت ها را با استفاده نادرست از قوانین بین المللی و اعمال قوانین ظالمانه ضایع می کنند.

این فعال سیاسی آمریکایی، جنگ های عراق و افغانستان را مصداق بارز نژادپرستی، تبعیض نژادی و تجاوز به جایگاه و استقلال ملت ها اعلام کرد.

وی به سانسور سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره ناعادلانه بودن حق وتو و محروم بودن بیش از یک میلیارد مسلمان از این حق نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در صورت تحقق دموکراسی واقعی در نظام بین الملل، مسلمانان و از جمله ملت ایران هم دارای حق وتو خواهند شد.

عمانی سخنان احمدی نژاد درباره تلاش غرب برای انداختن هزینه بحران مالی جهانی روی دوش کشورهای در حال توسعه را تایید کرد و گفت: رئیس جمهوری اسلامی ایران به خوبی در پاسخ به خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه نشست دوربان 2، ناعادلانه بودن توزیع قدرت و ثروت را در جهان به تاثیر از امپریالیسم و کاپیتالیسم تشریح کرد.

وی، اقدام رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوربان 2 در محکوم کردن صهیونیسم به عنوان ریشه تبعیض نژادی در جهان را عامل تقویت جایگاه ایران در جهان عنوان کرد.