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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۰۵

برنده نوبل صلح :

سیاست اسرائیل علیه ملت فلسطین مصداق "پاکسازی قومی" است

سیاست اسرائیل علیه ملت فلسطین مصداق "پاکسازی قومی" است

برنده نوبل صلح در سال 1976 رژیم صهیونیستی را به پیگیری سیاست پاکسازی نژادی علیه مردم فلسطین متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "میرید کوریگان مگوایر" که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت در ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی در تخریب منازل فلسطینی و شهرک سازی برای صهیونیستها را تلاش تل آویو برای پاکسازی قومی در مناطق فلسطینی توصیف کرد.

مگوایر که در سال 1976 به واسطه اقداماتش برای پایان دادن به خشونتهای ایرلند شمالی موفق به کسب جایزه صلح نوبل شد در ادامه مقامات رژیم صهیونیستی را به اجرای سیاست پاکسازی قومی و نژادی در بخش شرقی بیت‌المقدس متهم کرد.

وی در سخنان خود تاکید کرد : به عقیده من سیاستهای اسرائیل در تناقض و تضاد با قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و شأن مردم فلسطین قرار دارد.  

کد مطلب 865607

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