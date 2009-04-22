۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

در خراسان جنوبی؛

39 هزار و 400 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در استان خراسان جنوبی 39 هزار و 400 هکتار سطح زیرکشت گندم آبی و 23 هزار هکتار سطح زیر کشت جو آبی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری عصر چهارشنبه در ستاد برداشت غلات خراسان جنوبی که با حضور نمایندگان دستگاه‌ های اجرایی تشکیل شد، اظهار داشت: به منظور برداشت به موقع غلات و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ضایعات محصول گندم و جو با تشکیل ستاد غلات استان برنامه ‌ریزی‌ های لازم صورت گرفته و پیش ‌بینی می‌ شود از نیمه دوم اردیبهشت ماه کار برداشت غلات در استان خراسان جنوبی از شهرستانهای نهبندان و بشرویه آغاز شود.

به گفته این مسئول با نظارت ناظران برداشت و با به کارگیری 65 دستگاه کمباین و 235 دستگاه دروگر در برداشت غلات مشکلی نیست.
 
زاری با قدردانی از زحمات نیروی انتظامی در مورد ورود و خروج کمباینها در فصل برداشت، افزود: برای حمل کمباینها در فصل برداشت با نیروی انتظامی استان هماهنگی‌ های لازم صورت گرفته و مقرر شده که ورود و خروج دستگاه ‌های برداشت غلات با هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی هر شهرستان و نیروی انتظامی انجام شود.
 
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: در مورد تامین سوخت کمباین نیز هماهنگی لازم با شرکت ملی پخش فرآورده ‌های نفتی همچون سنوات گذشته انجام و نسبت به تامین سوخت کمباینها اقدام می ‌شود.

در این ستاد در مورد مباحث ورود و خروج کمباینها به داخل و خارج از استان، اختصاص مبلغ 20 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی برای خرید لوازم یدکی برای هر دستگاه کمباین متقاضی، برگزاری دوره آموزشی تنظیمات کمباین و کاهش ضایعات غلات، تمهیدات لازم در مورد ضدعفونی کردن کمباینها در استان به صورت ویژه و تعیین نرخ برداشت گندم و جو تصمیم ‌گیری شد.

