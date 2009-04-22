سیاست تغییر اوباما باید در دوربان 2 دیده می شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهربه ورامین دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عصرچهارشنبه در ورزشگاه تختی این شهر در جمع مردم گفت : ورامین پرچم برافراشته دفاع از امامت و ولایت است و مردم این شهر پیشقراول نهضت امام راحل هستند.

وی افزود: جوشش قوی ایمان مردم این سرزمین در سپر کردن سینه های خود در برابر گلوله ها و دفاع از حریم ولایت تجلی پیدا کرد.

احمدی نژاد ادامه داد: ورامین پیشانی ایمان های قوی ، دلهای پاک، شجاعت و صلابت ملت ایران است. وی در ادامه با اشاره مسئولیت و وظایف دولت اسلامی گفت: از مسئولیت های دولت اسلامی استقامت و پایداری است چرا که الگوی همه ما حضرت محمد مصطفی(ص) است و پیامبر ما مامور به استقامت بود.

رئیس جمهورگفت: دولتی که برآمده از یک ملت مومن است باید استقامت داشته باشد زیرا تمامی قدرت ها از ناحیه خداوند متعال است و همه قدرت های عالم مقهور قدرت خداوند است و دولت اسلامی باید به قدرت خداوند متکی باشد.

احمدی نژاد تصریح کرد: توکل به خداوند عین پیروزی است.وی با اشاره به رشادت های مردم ورامین در دوران انقلاب اسلامی یادآور شد: ما در دوران انقلاب شاهد رشادت های مردم ورامین بودیم و ایمان به خداوند رمز پیروزی این مردم بود .

رئیس جمهور افزود: مردم ایران رشته های وابسته به بیگانه را یکی پس از دیگری قطع کردند و ایرانیان به لطف خداوند یکی از عزیزترین ملت های جهان هستند.

احمدی نژاد در ادامه سخنانش با اشاره به حق ملت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای خاطرنشان کرد: ملت ایران از این حق خود عقب نشینی نخواهد کرد و دوران صهیونیست ها و آمریکا مدتها پیش به پایان رسیده است.وی همچنین گفت: دولت ها و ملتهای آزاده باید دست به دست هم دهند و در برابر ظلم استقامت کنند.

رئیس جمهور افزود: در دیدار با یکی از سران کشورها که به من گفت شما خیلی سخت و مقاوم هستید گفتم صهیونیست ها آمده اند تا تمام منطقه ما را تصرف کنند و آنان می گویند به دنبال طرح نیل تا فرات هستند، لذا اگر سر جایشان نشانده نشوند امنیت همه جهان و منطقه به خطر خواهد افتاد ، آنان به اردن، مصر و عراق اکتفا نخواهند کرد و ماورای عراق و هر کجا که به دستشان برسد را تصرف خواهند کرد لذا باید در برابر آنها بسیار مقاوم و هوشیار باشیم.

احمدی نژاد تاکید کرد: باید در همان قدم اول قلم آنان را خرد کنیم تا جرئت پیشروی نداشته باشند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به اجلاس دوربان 2 که در ژنو برگزار شد اشاره کرد و گفت: شما مطلعید که مبارزه با نژاد پرستی دارای سابقه طولانی است و از زمانی که برده داری به راه افتاد مبارزه با نژاد پرستی هم آغاز شد و بالاخره در آفریقای جنوبی به پیروزی رسید و این جریان ادامه یافت.

احمدی نژاد ادامه داد: در اجلاس دوربان 1 گروههای مردمی و دولت های مستقل به حق بیانه ای را منتشر کردند و به درستی نوشتند که رژیم صهیونیستی مساوی است با نژادپرستی. لذا از آن زمان نژادپرستان دست به کار شدند تا این سند مهم را مخدوش کنند.

وی تصریح کرد: به همین علت کشورهایی که می خواستند اجلاس دوربان 2 را برگزار کنند با مقاومت هایی مواجه شدند تا اینکه بالاخره سازمان ملل کار را بدست گرفت و این نشست در ژنو برگزار شد، اما کشورهای اروپایی و آمریکایی این نشست را به حال خود رها کردند چرا که آنان می خواستند نشست دوربان 2 را بی سر و صدا برگزار کنند تا کارنامه محکومیت های این رژیم را پاک کنند و چهره او را بازسازی نمایند اما این اجلاس با موفقیت و به طور دقیق برگزار شد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کشورهای مخالف برگزاری اجلاس دوربان 2 اکنون با قیافه حق به جانب می گویند ما طلبکاریم و چرا در این نشست رژیم صهیونیستی محکوم شد.

احمدی نژاد افزود: آنان علاقه ای نداشتند شخصی به نمایندگی از ملت ایران در این نشست شرکت کند چون می دانستند که به این شکل تمام نقشه های آنان نقش بر آب خواهد شد و به همین علت با سازماندهی ، افرادی را خریداری کردند تا با راه انداختن سر و صدا و هیاهو بنده را از سخنرانی کردن و اعلام مواضع به حق ایران باز دارند و در اقدام دیگر با هماهنگی سالن اجلاس را خالی کنند و این گونه وانمود سازند که کسی به حرفهای نماینده ملت ایران گوش فرا نمی دهد، در حالی که آنان در این طراحی ها شکست خوردند.

وی تصریح کرد: آنها می خواستند با این گونه اقدامات بگویند که ایران کشوری منزوی در دنیا است اما به فضل الهی هر دو توطئه آنان شکست خورد.

رئیس جمهور گفت: هنگامی که آن دلقک ها شروع به سر و صدا کردند ، خنده ام گرفت، چرا که به خود گفتم اینها چرا جاهل هستند و نمی دانند که با هیاهو نمی شود جلوی حقیقت و نابودی نژادپرستی را گرفت.

احمدی نژاد ادامه داد: کشورهایی که 50 سال است حنجره هایشان را پاره می کنند و شعار آزادی بیان سر می دهند و به ما می گویند اگر به پیامبر شما توهین شد تحمل کنید و این نشاندهنده دهنده آزادی بیان است ، حاضر نشدند به مدت 20 دقیقه به این صحبت های منطقی مخالف با خود گوش فرا دهند.

وی خاطرنشان کرد: 50 سال است چند کشور آسیایی و اروپایی فریاد می زنند و می گویند ما اکثریت دنیا هستیم و هر کس با آنان مخالفت می کرد خطاب به او می گفتند شما در اقلیت و منزوی هستید، اما این اجلاس نشان داد که چه کسانی منزوی هستند.

رئیس جمهور تاکید کرد: حامیان رژیم صهیونیستی منفورترین و منزوی ترین کشورها هستند.

احمدی نژاد گفت: اگر ملتی برای خداوند بایستد پیروز است و باید گفت که دشمنان ملت ایران قادر نیستند هیچ غلطی علیه ملت ایران انجام دهند.

رئیس جمهور همچنین گفت: در اجلاس دوربان 2 فقط سیاست های نژاد پرستانه دشمنان ملت های آزاده نبود که شکست خورد بلکه مکتب و اندیشه آنان شکست خورد.

وی ادامه داد: امروز مکتب لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی شکسته شد و به پایان راه خود رسید.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش ضمن توصیه به کشورهای زورگوی جهان بخصوص آمریکا و دولت اوباما گفت: دولت اوباما با شعار تغییر سرکار آمده است و باید در سیاست های آمریکا تغییراتی ایجاد کند ، پس بهتر این بود که در مهمترین کنفرانسی که علیه تبعیض نژادی برگزار شد اعلام می کرد که با نژاد پرستی و تبعیض نژادی مخالف است و در صدد دنبال کردن سیاست های جدیدی است.

احمدی نژاد در ادامه تاکید کرد: برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی اعلام کردند به دلیل اینکه نماینده ملت ایران در اجلاس ژنو شرکت می کند ما در این اجلاس حاضر نمی شویم اما در همین جا به آنها می گویم که نماینده ملت ایران در تمامی کنفرانس های جهانی شرکت خواهد کرد و علیه ظلم و جنایت شما نیز سخن می گوید.

وی گفت: آنها 50 سال است که عادت کرده اند به ملت های جهان ظلم کنند و چشم هایشان را بر روی واقعیت ها ببندند و هر چه می خواهند بگویند اما امیدواریم آنان متوجه شوند که با استقامت ملت های آزاده آنها در نهایت منزوی خواهند شد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به اقداماتی که باید برای عمران و آبادانی ورامین انجام شود اشاره کرد و گفت: مردم ورامین مردمی هستند که علاوه بر داشتن ایمان های قوی و محکمترین اعتقادات ، سرزمینی پربرکت دارند و این مردم ، مردمی مفید به حال ملت ایران هستند.

احمدی نژاد افزود: امروز تولیدات کشاورزی و دامی مردم ورامین مورد استفاده سراسر کشور است.وی گفت: بیشتر مصوباتی که در سفر اول هیئت دولت به تصویب رسید در مسیر اجراست و برخی نیز در انتهای راه هستند که از جمله می توان به احداث خط قطار مترو اشاره کرد.

رئیس جمهورتصریح کرد: دولت درجلسه استانی مخصوص تهران بودجه ای را برای تقویت مترو وبه پایان رساندن آن دردستور کار دارد.

احمدی نژاد یکی از مشکلات منطقه ورامین را مشکلات آب کشاورزی و آب آشامیدنی دانست و گفت: دولت تلاش می کند که تا آخر تابستان تصفیه خانه آب ورامین کامل شود و آب شیرین کن بزرگی نیز در این منطقه افتتاح گردد.وی خاطرنشان کرد: جاده قم - گرمسار نیز در حال احداث است و اجرای این جاده را از همین امسال استاندار تهران آغاز خواهد کرد.

رئیس جمهور یکی دیگر از اقدامات لازم برای این منطقه را ارتقا وضعیت درمانی خواند و تاکید کرد احداث یک بیمارستان بزرگ و مجهز جدید در دستور کار دولت قرار دارد.

احمدی نژاد گفت: برای کمک به اشتغال مردم ورامین ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.وی گفت: در بخش آموزشی و بهداشتی نیز دولت تصمیمات مهمی را برای منطقه ورامین اتخاذ خواهد کرد.

رئیس جمهور افزود: در سفر قبلی هیئت دولت به ورامین احداث 10 سالن ورزشی به تصویب رسید که به لطف خداوند همه این سالن ها به بهره برداری رسیده است و در جلسه ای هیئت دولت احداث تعداد بیشتری مجموعه ورزشی برای خانمها و آقایان به تصویب خواهد رسید.

وی با اشاره به موضوع اشتغال تاکید کرد: دولت برنامه جامعی را برای رفع این معضل طراحی کرده که بخشی از آن توسعه بنگاههای اقتصادی زودبازده است.

احمدی نژاد گفت: اما برخی موانعی را در برابر این طرح دولت ایجاد می کردند که سعی کردیم این موانع را برطرف سازیم تا برای ایجاد اشتغال اعتبار مشخصی برای جوانان ورامین نیز در نظر گرفته شود.