شورای حفاظت از منابع آب در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، استاندار مازندران عصر چهارشنبه در این جلسه که با حضور مدیران مرتبط با امر کشاورزی در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: تامین تغذیه مردم استان و بخشی از مردم کشور وظیفه اصلی کشاورزان استان است.

وی خاطرنشان کرد: متولیان تامین منابع آب استان باید مروجین کشاورزی را به صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب دعوت کنند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه نباید منابع ذخیره شده آب زیرزمینی استان را از دست دهیم، خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه ای مازندران به سرعت سرمایه گذار آب شیرین کن برای شهرکهای ساحلی استان را تعیین کند.

کریمی با بیان اینکه باید صرفه جویی در مصرف آب به مردم آموزش داده شود، یادآور شد: مشکل حاد تامین آب در مازندران وجود ندارد.

وی با اعلام این مهم که طی سالهای آینده مشکل تامین آب به واسطه افتتاح سدهای در دست احداث در استان نخواهیم داشت افزود: برگزاری همایشها و جلساتی با حضور ائمه جمعه، دهیاران، فرمانداران و کشاورزان می توانیم آنان را در اصلاح الگوی مصرف آب رهنمون سازیم.

رئیس شورای حفاظت از منابع آب مازندران با بیان اینکه نقش مروجان کشاورزی و ماموران حفاظت از منابع آب باید برای کشاورزان ملموس شود، افزود: آموزشهای استفاده بهینه از مصرف آب به کشاورزان باید افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه چالش کم آبی در مازندران به مراتب کمتر از سایر استانهای زراعی کشور است، ادامه داد: اولویت اصلی استان باید ترغیب کشاورزان برای تولیدات بیشتر محصولات باشد.

عنایت الله تورنگ با بیان اینکه یگان حفاظت منابع آب برای مسائل کیفی بستر و حریم رودخانه ها موثر است، عنوان کرد: شیوه های ارتقا بهره وری آب باید در جامعه کشاورزان آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان را باید به تولید برنج با استفاده از تکنیکهای روز و بدون استفاده از آب راهنمایی کرد، اضافه کرد: تولید محصولات کشاورزی در استان باید افزایش یابد.