کار صعودمان به اما و اگر کشید/ 40 روز است برایمان حاشیه سازی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس تساوی یک بر یک تیمش مقابل ام صلال قطر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: حدود 40 روز است که تیم ما را به حاشیه برده اند و ما را با مشکلاتی روبرو کردند که در مجموع باعث شد استقلال از روزهای اوجش فاصله بگیرد. در این بین ما هم با اشتباهات بچگانه خود و بدشانسی نتایج نامطلوبی کسب کردیم که باعث شد علاوه بر کم رنگ شدن شانس قهرمانی در لیگ برتر فرصت صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا را نیز از دست بدهیم.

وی با تاکید بر این که تیم فوتبال استقلال پس از دربی تهران به حاشیه نرفته و بدنبال این بازی نمایش مطلوبی در چند مسابقه داشته است خاطرنشان کرد: در حال حاضر شانس صعود ما به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا بسیار ضعیف است و کارمان به اگر و اما کشیده است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه می دانسته تیمش از کجا گل می خورد و رفع این نقیصه را به بازیکنان گوشزد کرده است خاطرنشان کرد: می دانستم تیم ام صلال از عمق دفاع ما و پشت سر کاظمی استفاده کرده و فرصت گلزنی ایجاد می کند. از بازیکنان خواستم آن نقطه از زمین را پوشش دهند اما متاسفانه بازیکنان به این نکته توجه نکردند و به راحتی گل تساوی را دریافت کردیم.

وی با اشاره به این نکته که حواشی در همه تیمها بویژه دو تیم استقلال و پرسپولیس وجود دارد و وجود این نقیصه امری طبیعی است افزود: ما باید این حواشی را جمع می کردیم. خود من باید به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال جلوی این حواشی را می گرفتم. بازیکنان در این بین مقصر نیستند آنها کار خود را انجام دادند اما حواشی به آنها نیز لطمه زد.

خبرنگاری از قلعه نویی پرسید چرا فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به بن بست خورد و آیا راهکاری برای برون رفت از این بحران وجود دارد که وی در پاسخ به سئوال گفت: ما راهکاری برای حل این مشکل ندارم که اگر داشتم تیم خود را جمع و جور می کردم.

وی با ابراز تاسف از وجود حواشی در فوتبال کشور گفت: برای فوتبال ما خوب نیست. وجود این همه حواشی اصلا مناسب نیست. حواشی در فوتبال ما وجود دارد اما امسال این حواشی حادتر از سالهای گذشته شده است. متاسفانه هرکس به خود اجازه می دهد که به دیگران نسبت تبانی بدهد. خیلی راحت می گویند قلعه نویی تبانی کرده است. اگر سکوت کنم می گویند حتما این کار را انجام داده اگر پاسخ شان را هم بدهم باز هم می گویند چرا قلعه نویی حرمت پیشکسوت را نگه نمی دارد. من نمی دانم با این مسائل چگونه برخورد کنم شما بگوییم چه کنم.

وی از ریاست سازمان تربیت بدنی، مراجع قضایی کشور و مسئولان فدراسیون کشور خواست در جهت رفع مسائل حاشیه ای در فوتبال کشور اقدام کند.

قلعه نویی در واکنش به خبرنگاری که تاکید داشت استقلال فقط با استفاده از توانایی خسرو حیدری در جناح راست به دروازه تیم ام صلال نزدیک شده و راهکاری غیر از این برای گلزنی نداشت گفت: نقطه قوت تیم ما جناح راست است و بیشتر حملاتمان را از این جناح طراحی می کنیم در عین حال به عمق دفاع حریف هم حمله می کنیم این نیست که فقط از یک جناح حملات خود را طراحی کنیم شاید به خاطر اینکه خسرو روان تر از دیگر بازیکنان عمل می کند این تصور بوجود آمده که تنها برنامه ما برای حمله استفاده از جناح راست است.

وی کم تجربگی بازیکنان استقلال از حضور در میدان آسیایی را از دلایل ناکامی تیمش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خواند و افزود: ما در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خلا 5-6 ساله داشتیم و بازیکنانمان تجربه حضور در این مسابقات را نداشتند. ناکامی های این دوره باعث شد که بازیکنان کسب تجربه کرده تا سالهای آینده با این مشکل روبرو نشوند.

قلعه نویی در ادامه مدعی شد هر چهار تیم ایرانی حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ظرفیت و پتانسیل موفقیت در این رقابت ها را داشته اند و تنها کم تجربگی از حضور این تعداد تیم در مسابقات بزرگی چون لیگ قهرمانان باعث ناکامی شان شده است.

وی افزود: به اعتقاد من منتشر کردن بیانیه 1 و 2 و مسائلی از این دست فقط جو فوتبال کشور را متشنج کرد و به این رشته ورزشی لطمه زد باید مسئولان کنکاش کنند علل وقوع مواردی از این دست را یافته و با آن برخورد کنند.

سرمربی استقلا با اشاره به بازی خوبش مقابل ام صلال افزود: امروز بد بازی نکردیم و حقمان مساوی نبود. در طول بازی بویژه 15 دقیقه آخر نمایش خوبی داشتیم. اگر تیم ما بد نتیجه گرفته مقصر آن من هستم. من بازی از نظر فنی تیم را آماده می کردم اگر ایرادی هست به من بر میگردد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص ادامه حضورش در استقلال گفت: ماندن من در استقلال به پایان فصل باز می گردد الان زود است که در این مورد اظهارنظر کنم باید چند بازی پایانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کنیم و مسابقات جام حذفی را نیز پشت سر بگذاریم تا برای تمدید قرارداد با مسئولان باشگاه استقلال وارد مذاکره شوم.

وی با دفاع از رفتار تماشاگران استقلال در پایان دیدار استقلال مقابل ام صلال گفت: تماشاگران ما کاری نکردند . دروازه بان حریف مقابل آنها حرکتی انجام داد که باعث شد از خود عکس العمل نشان دهند . تماشاگران ما از ناکامی تیم شان ناراحت بودند و طبیعی بود که در مقابل رفتار زشت دروازه ام صلال واکنش نشان دهند. هوداران استقلال هم در این بازی هم در بازی گذشته مقابل سایپا حرکت فرهنگی انجام داده و فقط تیم خود را تشویق کردند.