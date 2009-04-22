به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی عصر چهارشنبه در دیدار رئیس مجلس با اشاره به سیل اخیر قم از بی ‏توجهی مسئولان استان قم نسبت ‏به هشدار کارشناسان نسبت به ساخت و ساز در بستر ‏رودخانه خبر داد و اظهار داشت: قبل از اینکه ساخت و سازی در این مسیر صورت گیرد ‏طی ‏جلسه‌ ای با استاندار قم نسبت به عواقب این موضوع هشدارهای لازم را داده بودم، ‏کارشناسان نیز توصیه کرده بودند که نباید جلوی آب ‏را گرفت اما مسئولان ‏توجهی نکردند. ‏



وی بیان داشت: به مسئولان قم اعلام کرده بودم که کارشان خطرناک است، اما مسئولان گفتند ما کف رودخانه را پایین می‌ بریم تا ‏آب به تاسیسات آسیبی نرساند. ‏



وی ادامه داد: مسئولان قم به این پیشنهادات و توصیه‌ ها توجه نکردند تا اینکه سیل ‏اخیر آمد و خسارات زیادی به دنبال داشت، ‏هرچند هنوز شایعات مختلفی در زمینه آمار ‏تلفات جانی و مالی این حادثه به گوش می‌ رسد. ‏



آیت‌الله امینی یادآور شد: مسئولان بعد از وقوع سیل طی جلسه‌ ای به ما گفتند این حادثه ‏غیر مترقبه بوده است اما نکته ‌ای که باید به آن ‏توجه کرد این است که این حوادث همیشه ‏وجود دارد، و مسئولان باید این حوادث را پیش بینی کنند.

‏وی از برقراری جلسه‌ ای دیگر با مسئولان استانی بعد از وقوع سیل خبر داد و ‏گفت: در این جلسه به طور مجدد به آنها متذکر شدم که ‏باید فکر اساسی برای رودخانه کنند و مسئولان نیز پیشنهاداتی از جمله تغییر مسیر قمرود را ارائه کردند ‌اما به نظر من ‏این کار بسیار ‏پرهزینه و مشکل است. ‏



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش خواستار بررسی این موضوع توسط دکتر ‏لاریجانی رئیس مجلس شد و گفت: ‏توقع من این است که شما بر روی این ‏مسئله جدی ‌تر فکر کنید و مردم نیز انتظار دارند شما این کار را انجام دهید تا فکر عاقلانه ‌ای ‏برای ‏رودخانه قم شود. ‏



علی لاریجانی نیز در این دیدار طی سخنانی اظهار داشت: من هنگام سیل به قم ‏مراجعه کردم، برخی از مسئولان در قم نبودند ‏برخی دیگر را جمع کردیم و ستادی جهت ‏بررسی موضوع و میزان خسارات تشکیل شد. ‏



وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز در مسیر سیلاب ممنوع است، بیان داشت: در ‏مورد آینده مسیر رودخانه باید عاقلانه تصمیم گرفته ‏شود، در تهران جلسه خواهیم ‏گذاشت تا این موضوع را بررسی کرده و اگر بخواهیم مسیر قمرود را عوض کنیم این ‏کار باید با مطالعه ‏صورت گیرد. ‏



وی ادامه داد: با مطالعه ‌ای که از طرح توسعه ضلع غربی حرم داشته ‌ایم متوجه شده ‌ایم ‏که این موضوع هیچ مشکلی برای آستانه ندارد اما ‏این موضوع را به طور مجدد بررسی خواهیم کرد. ‏



علی لاریجانی افزود: استفاده از مسیر رودخانه به عنوان پارکینگ معقول نیست. ‏