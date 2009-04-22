به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی عصر چهارشنبه در دیدار رئیس مجلس با اشاره به سیل اخیر قم از بی توجهی مسئولان استان قم نسبت به هشدار کارشناسان نسبت به ساخت و ساز در بستر رودخانه خبر داد و اظهار داشت: قبل از اینکه ساخت و سازی در این مسیر صورت گیرد طی جلسه ای با استاندار قم نسبت به عواقب این موضوع هشدارهای لازم را داده بودم، کارشناسان نیز توصیه کرده بودند که نباید جلوی آب را گرفت اما مسئولان توجهی نکردند.
وی بیان داشت: به مسئولان قم اعلام کرده بودم که کارشان خطرناک است، اما مسئولان گفتند ما کف رودخانه را پایین می بریم تا آب به تاسیسات آسیبی نرساند.
وی ادامه داد: مسئولان قم به این پیشنهادات و توصیه ها توجه نکردند تا اینکه سیل اخیر آمد و خسارات زیادی به دنبال داشت، هرچند هنوز شایعات مختلفی در زمینه آمار تلفات جانی و مالی این حادثه به گوش می رسد.
آیتالله امینی یادآور شد: مسئولان بعد از وقوع سیل طی جلسه ای به ما گفتند این حادثه غیر مترقبه بوده است اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که این حوادث همیشه وجود دارد، و مسئولان باید این حوادث را پیش بینی کنند.
وی از برقراری جلسه ای دیگر با مسئولان استانی بعد از وقوع سیل خبر داد و گفت: در این جلسه به طور مجدد به آنها متذکر شدم که باید فکر اساسی برای رودخانه کنند و مسئولان نیز پیشنهاداتی از جمله تغییر مسیر قمرود را ارائه کردند اما به نظر من این کار بسیار پرهزینه و مشکل است.
امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش خواستار بررسی این موضوع توسط دکتر لاریجانی رئیس مجلس شد و گفت: توقع من این است که شما بر روی این مسئله جدی تر فکر کنید و مردم نیز انتظار دارند شما این کار را انجام دهید تا فکر عاقلانه ای برای رودخانه قم شود.
علی لاریجانی نیز در این دیدار طی سخنانی اظهار داشت: من هنگام سیل به قم مراجعه کردم، برخی از مسئولان در قم نبودند برخی دیگر را جمع کردیم و ستادی جهت بررسی موضوع و میزان خسارات تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز در مسیر سیلاب ممنوع است، بیان داشت: در مورد آینده مسیر رودخانه باید عاقلانه تصمیم گرفته شود، در تهران جلسه خواهیم گذاشت تا این موضوع را بررسی کرده و اگر بخواهیم مسیر قمرود را عوض کنیم این کار باید با مطالعه صورت گیرد.
وی ادامه داد: با مطالعه ای که از طرح توسعه ضلع غربی حرم داشته ایم متوجه شده ایم که این موضوع هیچ مشکلی برای آستانه ندارد اما این موضوع را به طور مجدد بررسی خواهیم کرد.
علی لاریجانی افزود: استفاده از مسیر رودخانه به عنوان پارکینگ معقول نیست.
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