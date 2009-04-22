هنوز امیدواریم / از طرفداران استقلال عذرخواهی خواهی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی که پس از تساوی تیمش برابر ام صلال قطر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما هنوز امید کمرنگی برای صعود داریم و امیدوارم با تلاش بازیکنان این امید را از دست نداده و هم به دور بعد این مسابقات صعود کنیم.

وی در مورد دیدار با ام صلال قطر ادامه داد: در این بازی بدشانس بودیم زیرا چندین موقعیت ما وارد دروازه حریف نشد ولی آنها از یک موقعیت بسیار ساده خود به خوبی استفاده کرده و توانستند دروازه ما را باز کنند.

مهاجم تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که آیا خط دفاعی متزلزل این تیم عامل ناکامی آنها در این دیدار بوده است؟، خاطر نشان کرد: این موضوع اصلا صحیح نیست زیرا همه تیم ها بعضی وقت ها گل های بسیار بدی می خورند اما اگر به جدول رده بندی لیگ نگاه کنید ما در خط دفاع و حمله بهترین هستیم اما نمی دانم چرا در هفته های پایانی بدشانسی دست از سر ما برنمی دارد.

برهانی در پایان گفت: از طرفداران استقلال عذرخواهی می کنم و شرمنده آنها هستم و امیدواریم بتوانیم در بازی های آینده این نتایج را جبران کنیم.

دیدارتیم های فوتبال استقلال ایران و ام صلال قطر در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، عصر روز چهارشنبه با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.