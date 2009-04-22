دستاوردهای عشایر مغان در فهرست آثار ملی ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یحیی نقی ‌زاده عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات گردشگری بیله سوار اظهار داشت: این مهم با تلاش سازمان میراث فرهنگی استان و موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور محقق می شود.

وی اضافه کرد: دستاوردها هنری، آثار متنوع صنایع دستی و نیز تولیدات بومی و اصیل مربوط به عشایر بزرگ ائل ‌سون و شاهسون منطقه مغان در این اقدام قابل توجه در فهرست آثار ملی به ثبت خواهد رسید.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان در ادامه با اشاره به برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر مغان در شهرستان بیله‌ سوار افزود: امسال این جشنواره در منطقه جعفرآباد از توابع این شهرستان به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی زمان اجرای این جشنواره را 27 اردیبهشت‌ ماه جاری عنوان کرد و یادآور شد: در این جشنواره ضمن اجرای برنامه ‌های فرهنگی و هنری، آموزشی، تفریحی و گردشگری، نمایشگاهی از توانمندی عشایر نیز برپا خواهد شد.

نقی زاده معرفی دستاوردها و توانمندی های عشایر و ایلات مغان را در کنار معرفی جاذبه های طبیعی و عشایری منطقه به گردشگران کشور را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره دانست و بر تداوم جشواره کوچ عشایر مغان در سالهای آینده نیز تاکید کرد.

وی افزایش محتوا و معرفی تنوع محصولات و تولیدات عشایری را در جشنواره سوم مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: این تولیدات در 17 غرفه از جمله بخشهای هنری، صنایع دستی، تولیدات غذایی و ... نمایش و عرضه خواهد شد.

در این جلسه فرماندار بیله ‌سوار نیز طی سخنانی با اشاره به فرا رسیدن کوچ عشایر به ییلاق، از دایر کردن ایستگاه های خدمات‌ رسانی سیار در مسیرهای کوچ عشایر منطقه در سال جاری خبر داد.

نورعلی فصیحی توانمندی عشایر مغان را در خلق صنایع و هنرهای اصیل و بومی و نیز تولید مواد غذایی به ویژه مواد گوشتی و لبنیات انکار ناپذیر عنوان کرد و به تدوین برنامه های بلندمدت برای رشد، شکوفایی و معرفی آنان در کشور تاکید داشت.